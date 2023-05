Después del final de 'Succession', qué series te ayudarán a pasar el duelo

Esta es una semana de luto para los espectadores de la pequeña pantalla. Algunos aún no habían superado el final de La maravillosa Sra. Maisel y les ha tocado tener que lidiar hoy con el adiós de Succession, la aclamada intriga familiar de HBO Max que se ha despedido en lo más alto tras cuatro temporadas redondas, apabullantes, inmejorables.

Ahora que nos hemos quedado huérfanos de los Roy, y ante el inminente desenlace de Ted Lasso, conviene recordar que siempre habrá nuevas series para consolar nuestros corazones seriéfilos. Te traemos los fenómenos que se estrenarán próximamente y que te aliviaran el tránsito por las fases del duelo. Nunca una relación rebote fue tan sana.

'The Witcher' (temporada 3, Netflix)

'The Witcher' Cinemanía

Henry Cavill se despide de Geralt de Rivia en la tercera temporada de The Witcher, que llega a Netflix dividida en dos partes: el Volumen 1 se estrena el 29 de junio y el Volumen 2 el 27 de julio. Los nuevos episodios abordarán la historia de Tiempo de odio, la segunda novela de la saga de Andrzej Sapkowski.

En esta obra, el autor explora la relación entre el brujo y Ciri (Freya Allan) mientras aprenden más y más sobre el poder de la joven. Monarcas, magos y bestias del Continente competirán por capturar a Ciri, pero Geralt se la llevará de Cintra a la clandestinidad para proteger a su familia. Tras la tercera entrega, Liam Hemsworth se pondrá la melena blanca del protagonista.

'Solo asesinatos en el edificio' (temporada 3, Disney+)

'Solo asesinatos en el edificio' Cinemanía

Solo asesinatos en el edificio ha conseguido hacernos adictos a su podcast de 'Murder Mystery' gracias a la química intergeneracional entre sus protagonistas, interpretados por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez. ¿Y cómo se supera una apuesta ya de por sí perfecta? Sumando al reparto a Paul Rudd y Meryl Streep.

El 8 de agosto, volvemos al Arconia para sumergirnos en un nuevo misterio. En los últimos minutos de la segunda entrega vimos cómo, durante el estreno de la función teatral de Oliver (Martin), el protagonista, Ben Glenroy (Rudd), caía al suelo y fallecía. Este suceso conectará con el crimen que el trío protagonista deberá resolver en la tercera temporada (aquí puedes ver el tráiler).

'Ahsoka' (estreno, Disney+)

Ahsoka Disney+

Los fans de Star Wars Rebels por fin tienen la continuación (en acción real, eso sí) de una de las series más aclamadas de la galaxia. Ahsoka, el spin-off de The Mandalorian capitaneado por Rosario Dawson, llega en agosto a Disney+ y sigue a la guerrera Jedi en busca de su amigo Ezra Bridger.

La acompañan Natasha Liu Bordizzo como Sabine Wren, Mary Elizabeth Winstead interpretando a Hera Syndulla y Lars Mikkelsen en la piel de Gran Almirante Thrawn. ¿Elevará esta apuesta la narración warsie hasta los confines del espacio, como Andor, o se conformará con repetir patrones, como El libro de Boba Fett?

'Loki' (temporada 2, Disney+)

'Loki' Cinemanía

La 'Fase 4' del MCU ha dejado bastante que desear, salvo por alguna que otra superproducción (Doctor Strange en el multiverso de la locura) y series como Bruja Escarlata y Visión o Loki, la única apuesta televisiva marvelita con segunda temporada (al menos, de momento).

El 6 de octubre, nos reencontramos con Tom Hiddleston, la cornamenta más engañosamente carismática del universo comandado con Kevin Feige, acompañado una vez más por sus variantes, el bigote de Owen Wilson y Sophia Di Martino, única capaz de hacer sombra al británico.

'Berlín' (estreno, Netflix)

Pedro Alonso rueda 'Berlín' Cinemanía | Netflix

Pedro Alonso hizo del impredecible Berlín un personaje imprescindible en La casa de papel; tanto fue así que aquel astuto hedonista que no sobrevivió al atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se las ingenió para regresar en flashbacks en sus temporadas en Netflix. Ahora será el protagonista absoluto de una nueva precuela que llegará en diciembre de la mano de Álex Pina y Esther Martínez Lobato.

La trama, situada antes del atraco a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, seguirá los robos más extraordinarios del personaje en una serie ambientada en Francia y España, que promete oscilar entre la comedia, el romance y la ficción de robos. Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Joel Sánchez y Julio Peña Fernández son los nuevos ladrones de guante blanco a las órdenes de Alonso.

'Sex Education' (temporada 4, Netflix)

'Sex Education' Cinemanía

Sex Education llegó en 2019 a Netflix para dar una vuelta de tuerca desinhibida y desprejuiciada a la ficción adolescente, adentrándose de forma honesta y divertida en la vida sexual de los alumnos de Moordale y los adultos que los acompañan.

Cuatro años y tres temporadas después, la nueva entrega se estrenará en otoño con Maeve (Emma Mackey) en EE UU. Además, en Reino Unido, el instituto Moordale podría cerrar sus puertas, por lo que promete ser una entrega cargada de tensión. Entre las nuevas incorporaciones, destaca Dan Levy (Schitt's Creek).

'Los Bridgerton' (temporada 3, Netflix)

'Los Bridgerton' Cinemanía

Si el éxito de La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton ha confirmado algo es que el amor del espectador por el universo de Los Bridgerton es fiel. Por suerte, y para hacer el adiós de la precuela protagonizada por India Amarteifio y Corey Mylchreest más llevadero, este año llegará la nueva entrega de la serie original, centrada en el romance entre Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan).

En sus dos primeras temporadas, el fenómeno de Netflix ha sentado las bases para una de las grandes historias de amor de las novelas de Julia Quinn, que ahora toma por fin la pantalla. La ficción se desliga así del orden que sigue la saga literaria para ahondar en la pareja favorita de los lectores.

Otros fenómenos y sus futuros estrenos

'The Last of Us' Cinemanía

Más allá de 2023, hay muchos otros fenómenos seriéfilos que siguen en marcha y estarán de vuelta (cuando la huelga de guionistas lo permita). Entre los regresos más ansiados, están indudablemente éxitos recientes como La casa del dragón (HBO Max), cuya segunda temporada se meterá de lleno en la Danza de los Dragones, o The Last of Us (HBO Max), que adaptará The Last of Us Parte II en su continuación.

Tampoco podemos olvidar las segundas entregas de Andor (Disney+) y Miércoles (Netflix). La precuela de Rogue One sobre el origen de Cassian Andor (Diego Luna) tiene 12 episodios más por delante para explorar la rebelión galáctica. En cuanto a la hijísima de la familia Addams, la siniestra protagonista de Jenna Ortega tendrá que enfrentar nuevas amenazas y, algo peor, la empalagosa relación de sus padres.

En cuanto a ficciones consolidadas que también tienen previsto volver, al menos por una temporada más, tenemos la violenta The Boys (Prime Video), cuya cuarta temporada contará con Jeffrey Dean Morgan, y Stranger Things (Netflix), que echará el cierre con la quinta entrega. Tras Metallica y Kate Bush, ¿a qué sonará su final?

