Todo llega a su fin. El pasado 28 de mayo se emitió el último capítulo de una serie que ha conquistado las pantallas de todo el mundo con su humor negro y su intenso drama. La ficción que seguía a la familia Roy, dueña de uno de los imperios audiovisuales más grandes del planeta (y que está inspirada en Rupert Murdoch, el magnate de los medios de comunicación) se emitió durante cuatro temporadas.

Logan Roy (interpretado por Brian Cox) y sus hijos se han convertido en iconos de la televisión gracias a una serie que ya es catalogada como una de las mejores de la historia. La ficción, creada por Jesse Armstrong, ha cosechado multitud de galardones a lo largo de estos cuatro años, entre ellos 13 premios Grammy (incluida mejor serie dramática el año pasado).

Cada uno de los miembros de la familia Roy (así como los que les rodean) demuestran que la ambición por el poder no tiene límites y siguen aquella consigna maquiavélica de que "el fin justifica los medios". Cada personaje tiene una personalidad muy marcada y absolutamente todos cometen errores de distinta gravedad en su batalla por controlar el conglomerado.

A lo largo de sus 39 episodios, Marcia, Logan, Kendall, Shivon, Roman y compañía han vivido una intensa guerra poco silenciosa por convertirse en el heredero de Waystar RoyCO. Además, como suele pasar en series de tal calibre, la ficción ha ido sumando adeptos según han ido avanzando los capítulos: el final de la serie fue visto por casi 3 millones de espectadores, casi seis veces más de los que vieron el capítulo piloto.

¿En qué plataforma puedes ver 'Succession'?

'Succession' se puede ver íntegramente en HBO Max, plataforma que además produce la ficción. La sátira se una a otras series recientes de la plataforma que han sido un auténtico éxito global, como 'The Last of Us' 'La Casa del Dragón'.

A pesar de que la despiadada familia ha dejado un gran vacío en las pantallas con su final, hay otras series que pueden rellenar ese hueco, porque además, tal y como confirmó la directora de drama de HBO, no va a haber ningún spin-off de la serie.

