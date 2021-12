Su último acto: Tom Hardy regresa en el teaser de la temporada final de ‘Peaky Blinders’

A Steven Knight no le gusta matar personajes, lo cual puede ser un inconveniente cuando tienes entre manos una ficción criminal tan adictiva como Peaky Blinders. Los esfuerzos de los hermanos Shelby por mantener su imperio criminal requieren un amplio número de asesinatos por temporada, y aún así el showrunner se ha mantenido firme en sus reticencias. “Normalmente las muertes son forzadas por actores que pasan a no estar disponibles, para ser honestos”, revelaba hace poco. “No creo en eso de ‘tienes que matar a un miembro de la familia para mantener el interés’. La muerte es rara incluso para los gángsters, así que intento que no sea demasiado común”.

Aunque la muerte acabe siendo inevitable, siempre puedes recurrir a resurrecciones inesperadas. Es lo que ha ocurrido con Alfie Solomons, que encarna Tom Hardy en la exitosa serie de BBC. Solomons recibió un disparo en la cara al final de la cuarta temporada y fue dado por muerto, pero a lo largo de la quinta supimos que había sobrevivido, reapareciendo con un ojo tuerto. Que un actor de la talla de Hardy vuelva a tu serie es motivo de celebración, y por ello es Solomons quien protagoniza el teaser de la sexta entrega de Peaky Blinders. Tommy Shelby (Cillian Murphy) se acerca a su enemigo y le dedica una frase lapidaria en más de un sentido: “creo que he escrito tu último acto”.

Ocurra lo que ocurra con Solomon, la próxima temporada de Peaky Blinders también es la última, conduciendo la serie a su fin a principios del año que viene. BBC no ha detallado una fecha de estreno para los episodios que conduzcan a este desenlace, pero Knight ha sido muy comunicativo con respecto a lo que sucederá cuando concluya. Y es que el showrunner planea ponerse seguidamente con una película que suponga el final definitivo para la saga de los Shelby, con vistas a rodarla en 2023 sin haber decidido aún plataforma y sin descartar que la historia continúe por otros medios a partir de ahí. Échale un vistazo al teaser.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.