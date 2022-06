Las teorías más locas para el final de 'Stranger Things': Will es el villano, quiénes serán las próximas víctimas...

Esta noticia contiene spoilers de Stranger Things 4T

Si eres una de esas personas que ya ha llegado al capítulo 7 de Stranger Things, probablemente te hayan pasado dos cosas. La primera, que te hayas quedado con ganas de más, aunque hasta el próximo 1 de julio no saldrá el Volumen 2 con los dos capítulos que restan. La segunda, que te habrás quedado con muchas preguntas e incógnitas a resolver, lo cual es normal en una serie como esta. Sin embargo, hay gente que ya está lanzando sus propias teorías, y sorprendentemente algunas están más fundamentadas de lo que parecen.

El final del Volumen 1 nos dejaba con la gran revelación de la identidad de Vecna, el gran villano de esta cuarta temporada, ¿pero qué ocurriría si Vecna no fuese el auténtico enemigo de la serie, sino el propio Will Byers? También nos dejó una auténtica trama de conspiraciones y traiciones en la URSS, con Murray haciéndose pasar por agente soviético para infiltrarse en la prisión donde está Hopper, ¿pero qué pasaría si otro personaje fuera en realidad una agente de la URSS? Repasamos algunas de estas locas teorías para el final de Stranger Things.

Eddie Munson es 010, el superviviente de la masacre

Eddie Munson, el líder del Hellfire Club (Club Fuego Infernal) era uno de los nuevos personajes en esta cuarta temporada, y por ello apenas tenemos constancia de su pasado. De ahí que los espectadores se hayan puesto a especular y hayan llegado a la conclusión de que quizá Munson sea uno de los niños con los que experimentaba el doctor Brenner (Matthew Modine) y al que podemos ver en los flashbacks que tiene Eleven.

Eddie Munson (Joseph Quinn), una de las grandes revelaciones e incógnitas de esta temporada Cinemanía

Esta teoría está basada en distintos detalles del personaje de Joseph Quinn, como el hecho de que no se sorprenda al serle revelado que Eleven tiene poderes, que mencione que estuvo rapado y tiene tatuajes o simplemente que lleve una banda en la muñeca, la cual podría estar ocultando el número tatuado. Además, el 010 es el único niño al que no vemos con los ojos estallados tras la masacre del laboratorio de Hawkins, y por edad podría cuadrar ya que aparentemente es unos años mayor que Eleven, al igual que Munson.

Robin es una espía que en realidad trabaja para la URSS

Esta quizá sea la más loca, pero es tan divertida que no podía quedarse fuera. Tiene que ver a su manera con la de Munson, en tanto que Robin fue un personaje nuevo la pasada temporada y realmente apenas sabemos nada de ella, más allá de sus inseguridades emocionales y su particular humor. La teoría en cuestión dice que Robin podría ser en realidad una agente doble trabajando para la URSS, y está fundamentada en diversos detalles tanto de esta temporada como de la anterior, como que Robin apenas fuese herida por los rusos (al contrario que Steve), su brillante capacidad para aprender el idioma ruso y descifrar el código en cuestión de minutos o el mero hecho de que nadie más del grupo recordase a Robin de la escuela. ¿De dónde ha salido esta chica realmente?

No lo sabemos, pero sí que esta teoría surgió a raíz de un foro de Reddit y ha sido tan comentada que hasta la propia Maya Hawke reaccionó a ella: "Me encanta. Aprendí ruso alarmantemente rápido, supongo que es uno de los posibles hechos. Aparezco de la nada, nunca fui un actor de fondo en las primeras temporadas en la escuela... Me gusta la idea", comentaba en una entrevista.

Joe Keery (Steve), Maya Hawke (Robin), Sadie Sink (Max) y Gaten Matarazzo (Dustin). Netflix

Otro personaje con la inicial 'B' ha de morir

Una de las teorías más repetidas desde que Barb (Shannon Purser) muriese en la primera temporada es la siguiente: todos los personaje que lleven la inicial 'B' en su nombre acaban muriendo tarde o temprano: Benny (el dueño de la hamburguesería por la que se dejaba caer Eleven en la primera temporada), Bob (el personaje al que daba vida Sean Astin), Billy (el hermano de Max que moría trágicamente en la tercera temporada) o la propia Barb, la primera gran víctima de Stranger Things.

Solo hay un personaje con la 'B' que haya resultado vivo hasta ahora, y es Becky, la mujer que recibía a Joyce y a Hopper en la primera temporada cuando estos iban en busca de información sobre Terry Ives, la madre bioógica de Eleven. Becky es la hermana de esta, y por tanto tía de Eleven, pero también tiene el dudoso honor de ser la única superviviente de esta teoría. ¿Quizá la 'B' afecte también al apellido y veamos a Robin (Buckley) cayendo a manos de Vecna?

¿Qué pasará con Nancy en el Upside Down?

El final del capítulo 7 no solo dejaba la revelación de que Vecna es en realidad Henry, el chico que ayuda a Eleven y en el laboratorio y acaba enfrentándose a ella. También nos dejaba con Nancy atrapada en el Upside Down y a merced de Vecna después de que el resto de chicos consiguiera escapar a través de la cuerda que lanzaban Dustin, Lucas, Erica y Max desde el otro lado. Y la pregunta es clara, ¿cómo escapará Nancy de allí?

Pues la solución podría estar en la propia Max, ya que a través de ella pudimos conocer la única manera de escapar de Vecna en el cuarto episodio de esta cuarta temporada. En él veíamos como Robin y Nancy ataban cabos y descubrían que la clave estaba en la música, por lo que era la canción Running Up That Hill de Kate Bush la que conseguía sacar a Max de su pesadilla. Con Nancy está más complicado, porque no se sabe hasta ahora cuál es su tema preferido. Sin embargo, en el tráiler del segundo volumen podemos ver un momento en el que Eddie Munson está tocando sobre un escenario una canción, ¿Será la de Nancy o la de otra persona?

Will morirá (y confesará su mayor secreto)

Y es que esa otra persona sobre la que se ha rumoreado que podría acabar en el Upside Down no es otra que Will. Si ha habido un personaje que siempre ha acabado metido de lleno en el tenebroso mundo es el pequeño de los Byers, y desde la primera temporada ha mostrado una extraña atracción hacia que le pasen las peores cosas posibles.

Eso sí, en el caso de Will sí que sabríamos que canción tocaría Eddie Munson, porque el tema Should i stay or should i go de The Clash ya se convirtió en icónico antes de que llegase Kate Bush. Por otro lado, puede que estando en un escenario tan cercano a la muerte Will viera indicado confesar por fin su mayor secreto, que según apuntan los fans en base a las pistas de esta temporada podría ser que en realidad está enamorado de su amigo Mike.

Will es el auténtico villano de la serie

Y para acabar y continuar con Will, llegamos a la teoría más enrevesada pero también más grande de Stranger Things. Cuando al actor que da vida a Lucas (Caleb McLaughlin) le dijeron que resumiera la cuarta temporada en una palabra, sorprendió a todos diciendo: "Traidor". ¿A qué se refería? ¿A que Robin es realmente un agente de la URSS u a otra cosa?

Con Will empezó todo, ¿acabará con él también? Cinemanía

Pues bien, esta declaración conecta directamente con la gran especulación que lleva rondando tiempo entre los fans de Stranger Things y que he encontrado más pistas que la apoyen en la última temporada. Esta teoría dice que ni el Demogorgon, ni el Azotamentes ni siquiera Vecna son los auténticos villanos de la serie, porque lo es Will.

¿En qué se basa? Pues además de la evidente conexión de todos estos monstruos con el chico, en el hecho de que la aparición de Henry Creel es descrito como "un chico sensible y diferente", tal y como describía Joyce a Will en la primera temporada. Cuando Steve, Nancy, Robin y Eddie llegan al Upside Down en el último capítulo, observan en un diario que allí no ha pasado el tiempo, sino que todo está detenido en una fecha: 6 de noviembre de 1983. ¿Os suena de algo? Así es, es el mismo día que Will desapareció por primera vez y acabó en el Upside Down en la primera temporada.

Solo hay otro dato que desmienta esto, y es que cuando Eleven manda a Henry (Vecna al Upside Down) se supone que es en 1979 según la cinta del doctor Brenner, así que en todo caso sería ella quien lo hubiese creado. A menos que Eleven lo que hubiese hecho es mandarlo al futuro, lo cual es aún más enrevesado.

En cualquier caso, no es disparatado pensar que Will sea inconscientemente el responsable de las criaturas, todas ellas relacionadas directamente con Dragones y mazmorras que como sabemos es si juego favorito. ¿Y si todo esto lo está haciendo Will para seguir jugando y retener a sus amigos? No descartemos nada, aunque habrá que esperar hasta el 1 de julio para si alguna de estas teorías se acaba cumpliendo.

