‘Stranger Things’: Todo lo que necesitas recordar antes del estreno de la temporada 4

Han pasado casi tres años desde que, en julio de 2019, se estrenaran los ocho capítulos de la tercera temporada de Stranger Things, uno de los mayores éxitos de Netflix desde 2016. Como la gran mayoría de producciones de 2020, la serie ha visto retrasada su nueva entrega debido a la pandemia del coronavirus, para desgracia y lamento de sus millones de fans. Ahora, por fin, la espera ha terminado: la cuarta temporada de Stranger Things llega a la plataforma este viernes 27 de mayo, y tendrá dos partes, estrenándose la segunda tanda de capítulos el próximo 1 de julio.

Las primeras críticas y adelantos la describen como mucho más oscura y madura que las anteriores, aterradora y siniestra, con una historia que nos lleva de vuelta a sus raíces y a la que sus creadores, los hermanos Duffer, se han tomado su tiempo para dotarle de personalidad. “Porque todo final tiene un principio”, reza su lema.

Pero, ¿cómo acabó la tercera temporada de la ficción fantástica? ¿En qué punto quedaron sus personajes y la relación entre ellos? ¿Qué sabemos de los nuevos capítulos y personajes? Te lo recordamos para que la espera sea más llevadera.

El punto de partida

Han sido tres largos años sin saber nada de nuestros protagonistas, pero el final de la temporada 3 de Stranger Things, con un capítulo absolutamente trepidante, nos dejó a todos con el corazón en un puño con las muertes de Billy (Dacre Montgomery), poseído por el Azotamentes y Hopper (David Harbour), sacrificándose para cerrar el portal al Mundo del Revés.

Pese a la confirmación de que este último está vivo, al sheriff le costará reunirse con sus seres queridos, pues ahora es un prisionero de los soldados soviéticos, quienes además tienen a un Demorgoron recluido en la misma base rusa y conspiran para abrir más portales, como descubren Dustin (Gaten Matarazzo) y Steve (Joe Keery) en la tercera temporada.

Además, recordemos que Eleven (Millie Bobby Brown) ha perdido sus poderes tras ser mordida por el Azotamentes. La joven se muda a California con su amigo Will (Noah Schnapp) y su madre Joyce (Winona Ryder) para comenzar una nueva vida alejados de los terribles sucesos acontecidos en Hawkins, pero como bien sabemos… Esa supuesta calma no tardará en acabarse.

¿Qué va a pasar?

La nueva temporada nos mostrará cómo se desarrolla el cambio de vida de Eleven y la familia Byers alejados de Hawkins partiendo de un difícil comienzo en el nuevo instituto, donde la protagonista no lo pasará demasiado bien pero continuará en contacto con su eterno amor, Mike (Finn Wolfhard), intercambiando cartas.

Mientras, en Hawkins, Max (Sadie Sink) echa de menos a su difunto hermano y los hermanos Wheeler a sus respectivas “parejas”, de los que han tenido que despedirse forzosamente. Sin embargo, y como el tráiler avanza, se avecina una guerra, una guerra que supondría el quebranto de la Guerra fría entre Rusia y Estados Unidos durante los años ochenta, en los que está ambientada toda la ficción. Este conflicto supondrá nuevas amenazas que llegarán a la ciudad maldita, donde el grupo de amigos deberá volver a reunirse para acabar definitivamente con todas ellas.

Además, y como adelantan los ocho minutos del primer capítulo que Netflix ya ha estrenado en exclusiva, la cuarta temporada profundizará en los orígenes de Eleven y en el tiempo que vivió en el laboratorio donde fue criada/creada por el doctor Brenner (Matthew Modine), así como en los otros niños que había allí con ella. ¿Habrá más jóvenes con poderes en la ciudad?

Los nuevos personajes

Como ya adelantó la plataforma hace meses, Stranger Things incorporará a nuevos actores a su elenco: Amybeth McNulty interpretará a Vickie, una joven nerd que entra a formar parte del grupo de amigos; Myles Truitt será Patrick, una estrella del baloncesto en el instituto; también veremos a Regina Ting Chen como Kelly, una orientadora muy preocupada por sus alumnos; Jamie Campbell Bower y Joseph Quinn serán, respectivamente, un paramédico y un metalúrgico de los años 80. También se unen al reparto Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Eduardo Franco y Tom Wlaschiha, entre otros.

Además, entra en escena nada más y nada menos que Robert Englund, quien fuera Fredie Krueger en las películas ochenteras Pesadilla en Elm Street. El actor interpretará a Victor Creel, un hombre perturbado e intimidante que fue internado en un hospital psiquiátrico tras cometer un terrible asesinato en los años 50.

En cuanto a los villanos de la serie, parece ser que esta vez la mayor amenaza no será ni el Demorgoron ni el Azotamentes, sino Vecna, un hechicero no-muerto también extraído del juego Dragones y Mazmorras y que promete ser más poderoso y terrorífico que los anteriores. "Has roto todo. Has perdido. Tu sufrimiento casi ha llegado a su fin", amenaza en los avances. También podemos observar unos extraños murciélagos en los mismos y seguramente haya muchos otros peligros, como la persistente amenaza de los rusos.

Ya tenemos todos los ingredientes a punto. Ahora ya solo falta esperar a que llegue el viernes para poder deleitarnos con la enorme superproducción que los hermanos Duffer han estado preparando durante tanto tiempo. Teniendo en cuenta que cada episodio ha costado 30 millones de dólares, es prácticamente seguro que el resultado no dejará a nadie indiferente.