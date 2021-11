‘Stranger Things 4’ fija fecha de estreno y publica el título de sus episodios junto a un nuevo avance

Ayer 6 de noviembre fue el Stranger Things Day, es decir, una nueva oportunidad de Netflix para regodearse en el descomunal éxito de su serie. Era razonable esperar que a lo largo de esta jornada la plataforma diera nuevos detalles sobre su cuarta temporada, y en efecto así fue: Netflix ha fijado una fecha de estreno a Stranger Things 4 paralelamente a publicar un nuevo avance y desvelar los títulos de los nueve episodios que compondrán la temporada. Eso sí, hay una letra pequeña: no se trata de una fecha fija, sino que Netflix se ha limitado a dejar caer “verano de 2022”, en lo que supondría llegar tres años después de la anterior temporada. Dada la cantidad de aplazamientos que ha atravesado el rodaje de la cuarta entrega por culpa del COVID-19, algo es algo.

Los numerosos fans de la serie ya pueden irse preparando para la época estival del año que viene, amenizando la espera con un nuevo teaser de los varios que Netflix ha ido lanzando en los últimos meses. En esta ocasión, el hilo conductor del avance es una carta que Once (Millie Bobby Brown) le escribe a Mike (Finn Wolfhard) desde el pueblo al que se ha mudado, detallando sus deseos por encajar en el nuevo instituto y su intención de que las inminentes vacaciones de primavera sean “las mejores de la historia”. Como es habitual en Hawkins y alrededores, el empeño de sus habitantes por divertirse será entorpecido por las fuerzas sobrenaturales, mientras Hopper (David Harbour), dado por muerto, intenta escapar de la prisión rusa donde terminó al final de la temporada anterior.

Más interesante que el teaser resulta, claro, la lista de títulos de episodios desveladas durante el día de Stranger Things, por las pistas que dejan entrever sobre la trama. Los nueve episodios se llaman así: The Hellfire Club (‘El club del fuego infernal’), Vecna’s Curse (‘La maldición de Vecna’), The Monster and the Superhero (‘El monstruo y el superhéroe’), Dear Billy (‘Querido Billy’, en probable referencia al desdichado hermano de Max, que interpreta Sadie Sink), The Nina Project (‘El proyecto Nina’), The Dive (‘La inmersión’), The Massacre at Hawkins Lab (‘La masacre del laboratorio de Hawkins’), Papa y The Piggyback. A primera vista no son muy esclarecedores de cuál será la gran amenaza que se cierna en esta ocasión sobre los protagonistas, pero hay otros sitios donde mirar.

Por ejemplo, que el mismo Robert Englund que ha encarnado a Freddy Krueger vaya a aparecer como un inquietante personaje. O la misteriosa Casa Creel que nos mostraron durante el TUDUM 2021, donde se internaban algunos de los miembros de la pandilla para explorar. Más allá de estos detalles, el equipo al completo de Stranger Things ha asegurado que esta temporada será “la más aterradora de todas” (en consonancia a lo que ha dicho cada vez que se estrenaba una nueva tanda), y la serie se prepara para una nueva fase paralelamente a que en Netflix ya se esté hablando de un posible spin-off. Protagonizado, naturalmente, por Once.

A continuación puedes ver el nuevo avance:

