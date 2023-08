Stephen Amell ('Arrow') carga contra la huelga de actores y sus compañeros se lo recriminan

Mientras los estudios hacen lo posible para ignorar las huelgas de actores y guionistas que están sacudiendo Hollywood, el apoyo a las mismas por parte de los profesionales del cine y la TV parece casi unánime... con énfasis en el "casi". Stephen Amell, el protagonista de Arrow, es una de las excepciones.

Amell, que acaba de estrenar la segunda temporada de su serie Heels (Starz), ha decidido seguir adelante con el calendario promocional del show haciendo caso omiso a las normas del SAG-AFTRA (sindicato de actores estadounidense). Además, el actor ha criticado duramente la protesta: "Creo que es una táctica de negociación reduccionista, y lo encuentro todo increíblemente frustrante", afirmó (vía Entertainment Weekly).

Las palabras de Amell, así como su decisión de convertirse en esquirol, no han caído nada bien entre su gremio. Y entre las voces que le han criticado se hayan la de algunos excompañeros del 'Arrowverso' como Matt Letscher. "Aún sigo esperando una lista amplia de tácticas de negociación no reduccionistas. ¡Gracias a Dios por los superhéroes! Seguro que llega en un segundo", ironizaba el actor de The Flash en Twitter.

Kirk Acevedo, intérprete de Ricardo Díaz en Arrow, era mucho menos sutil: "Este capullo", tuiteó, citando un enlace a las declaraciones de Amell y acompañándolo con los emoji de una mirada cansina, un cuchillo y un par de cortes de manga.

Para colmo, la periodista Laura Bradley ha recordado que Amell se quejó hace cinco años de lo difícil que le resultaba negociar un aumento de su salario en Arrow. "¡Si tan solo hubiera algún tipo de organización que ayudase a presionar a los estudios a través de la acción colectiva, por el bien de los actores!", añadía su mensaje.

De esta manera, parece que Amell ha hecho bien poco para ganarse el amor de sus compañeros de profesión, más aún ahora que las negociaciones entre patronal y sindicato parecen estancadas. Habrá que ver si esto afecta a su carrera en un futuro.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.