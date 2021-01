'State of the Union' tendrá segunda temporada

Otra temporada de State of the Union está en marcha. Nick Hornby volverá a los guiones y Stephen Frears a la dirección de una nueva tanda de episodios de la serie de Sundance TV (que en España puede verse a través de HBO) premiada con un Emmy de comedia corta y sendas estatuillas para sus protagonistas, Rosamund Pike y Chris O'Dowd.

Eso sí, en la segunda temporada de State of the Union habrá cambio de elenco. De la pareja en crisis matrimonial encarnada por Pike y O'Dowd pasamos a otros dos intérpretes no menos interesantes: Brendan Gleeson (Escondidos en Brujas), y Patricia Clarkson (Heridas abiertas) en el papel de otra pareja con problemas que se cita en el pub antes de cada sesión de terapia matrimonial.

No cambia el formato de la serie: al igual que la primera, la segunda temporada de State of the Union se compone de diez episodios de diez minutos de duración cada uno. Lo que de momento no hay es fecha de estreno, momento que aguardaremos con gran expectación.

State of the Union fue elegida como una de las mejores series del momento para la redacción de CINEMANÍA. "La versión desenfadada de Historia de un matrimonio, una ruptura contada sin pretensión, pero con la misma dosis de realidad", destacábamos en su momento, así como las interpretaciones de Rosamund Pike y Chris O'Dowd.