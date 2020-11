'Star Wars': Leslye Headland adelanta que su serie visitará una época de la Galaxia poco explorada

The Mandalorian llegaba a Disney+ para sorprendernos tras el sabor agridulce que nos dejaba la última trilogía de Star Wars. Es por ello que cada proyecto de la plataforma sobra la Galaxia muy, muy lejana está creando una enorme expectación. Obi-Wan Kenobi y Cassian Andor son dos de los ejemplos claros de lo que los fans de la franquicia esperan con ansias. Este mismo año nos enterábamos también de una nueva producción dirigida por Leslye Headland, cocreadora de Muñeca Rusa, que ahora ofrece nuevos detalles.

"Diría que está en un bolsillo del universo y en un bolsillo de la línea de tiempo de los que no sabemos mucho. ¡Eso es lo que puedo decir! ", ha declarado Headland para el podcast Fantastic Frankey. "Hay algunas cosas que aún no hemos discutido sobre el canon. Hay algunos personajes que no se conocen. Se trata de un viaje a través del universo Star Wars".

Headland contará con una protagonista femenina para su ficción, que ya trabaja en su concepto. "Para mí, trata menos sobre atravesar el universo de Star Wars cinematográficamente o artísticamente, en realidad lo estoy peinando geográficamente, emprendiendo un viaje literal. Cuando lo estaba presentando dije a mi diseñador que creara un Indiana Jones de 'vamos aquí y luego vamos allí".

Headland confiesa que siempre ha sido una gran fan del universo, por lo que su llegada a la franquicia es un sueño cumplido. "Crecí siendo una seguidora, pero con la llegada de YouTube, es cuando comencé realmente a introducirme más en Star Wars de nuevo. Tenía unos 20 años cuando las precuelas salieron y fui a verlas, pero no me sumergí en ellas como en la trilogía original cuando era una niña". Sin embargo, la realizadora norteamericana regresaría a la Galaxia con fuerza. "Luego leí los libros de Timothy Zahn y me introduje más y fui consciente de que esto sucedía en otro mundo del que no me había dado cuenta. A través de YouTube se me presentaron Clone Wars y Dave Filoni, y comencé a consumir los cómics y los videojuegos. El fandom fue mi camino de regreso".