‘Star Wars’, Harry Potter y superhéroes: las sorprendentes lagunas de Millie Bobby Brown

Stranger Things provocó que Millie Bobby Brown obtuviera una gran fama de la noche a la mañana. La joven actriz se encontró de repente encabezando una de las series más exitosas de Netflix al tiempo que todos los focos se centraban en ella y en los siguientes pasos de su carrera, que la condujeron a intervenir en la franquicia del MonsterVerse de Warner (concretamente en Godzilla: Rey de los monstruos y en la recién estrenada Godzilla vs. Kong) y a protagonizar, también para Netflix, Enola Holmes. En los últimos años ha estado muy ocupada, vaya, y quizá por eso no ha tenido tiempo de ver muchas películas.

O igual es que tampoco le ha interesado; mientras Godzilla vs. Kong arrasa en las taquillas de todo el mundo, la actriz ha dado una entrevista con MTV donde ha podido desvelar sus grandes lagunas como cinéfila. De entrada son bastante sorprendentes, aunque la propia Brown ha explicado por qué no se ha acercado aún a ellas. “No he visto ninguna película de Marvel, nunca, y tampoco he visto ninguna de DC. No son lo mío pero no me importaría verlas. Simplemente nunca he dicho ‘voy a ponerme con ellas’”.

“Soy más de El diario de Noa, una película romántica. No me enloquece lo otro porque ya estoy involucrada en algo así. Ya estoy haciendo películas de este estilo, quiero ver cosas que sean reales”. Es posible, por tanto, que la actriz esté tan agotada por las franquicias en las que interviene (Stranger Things y el MonsterVerse, aunque Enola Holmes podría tener nueva entrega en un futuro), que en su tiempo libre prefiere admirar otro tipo de propuestas. Propuestas que ni siquiera incluyen una franquicia como Harry Potter: “Tengo muchos amigos que me miran y dicen ‘¿cómo?’ y yo solo respondo ‘¡no lo sé!’”, cuenta Brown.

La protagonista de Stranger Things (que rueda actualmente su cuarta temporada con el deseo de que pueda estrenarse a finales de este año o principios del que viene) confiesa que tampoco ha visto ni Star Wars ni The Office, aunque sí Friends. En cuanto a ficciones más recientes, Brown revela que se ha enganchado a Los Bridgerton (el último gran bombazo de Netflix) y que vio hace poco Closer, el recordado melodrama de Mike Nichols. Durante la entrevista también ha indagado en los beneficios de interpretar a un mismo personaje durante varias entregas, sean temporadas o películas.

“Nunca he interpretado a un personaje al que no quisiera regresar”, asegura. “Me gusta interpretar a un personaje, tomarme un tiempo y volver a él. Eso ayuda a expresar un crecimiento”. ¿Cómo habrá cambiado Once en la nueva temporada de Stranger Things? Esperemos poder comprobarlo pronto.