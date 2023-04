Global y representativo, pero sobre todo, que muestre la creatividad en materia de animación que se está haciendo ahora mismo. Con ese objetivo se ha presentado hoy Star Wars: Visons Volumen 2 en la Star Wars Celebration Europe 2023, que cierra sus puertas hoy en Londres tras cuatro días de encuentros, novedades, multitudinarias charlas y un público entregado.

Aparte de anunciar que Úrsula Corberó y Luis Tosar protagonizarán en español e inglés el corto español Sith, dirigido por Rodrigo Blaas, de El Guiri Studios, y sobre una aprendiz de Sith y sus encontronazos con su maestro, el resto de cortometrajes que ocupan la segunda temporada de la serie de animación, nueve en total, son casi o igual de prometedores. Por las historias, la animación y, claro, los estudios que están detrás del proyecto

Aparte de la compañía española El Guiri Studios, en el plantel encontramos lo más granado de la animación actual: la británica Aardan Animations; la irlandesa Cartoon Saloon; la chilena Punkrobot; la sudafricana Triggerfish; la surcoreana Studio Mir; la india 88 Pictures; la francesa Studio La Cachette; y la estadounidense con base en Japón D'ART Shtajio, junto con Lucasfilm.

Todas ellas dan relevo a la miríada de estudios nipones que dieron forma a una nueva expansión del universo Star Wars en Visions Volumen 1. El objetivo de esta sorprendente iniciativa de fichajes, en palabras de James Waugh, productor ejecutivo de la serie, mostrar “el renacimiento global que está viviendo la animación”. Damos cuenta de los entresijos de cada episodio de Star Wars: Visions Volumen 2 a continuación.

‘Sith’, de El Guiri Studios

Imagen de 'Sith', de 'Star Wars: Visions Volumen 2' Disney+

En la rueda de prensa posterior a la presentación, Rodrigo Blaas ha contado bastantes cosas sobre este cortometraje de 14 minutos de duración con Ursula Corberó y Luis Tosar poniendo voz a los protagonistas.

Primero, el origen de la historia, ligada a una pequeña anécdota personal con su hija de 10 años. Segundo, las inspiraciones, de El Cid y la tradición de las espadas toledanas a Miró y Picasso. Tercero, que los colores escogidos para trazar las emociones de los Sith protagonistas, el arco que va del rojo al amarillo, no son casuales.

‘I am your mother’, de Aardman Animations

Magdalena Osinski dirige otra maravilla en stop-motion del estudio de Wallace & Gromit, que sabe aunar a la perfección la ternura de Aardman con el universo de Star Wars. Los asistentes al panel de Star Wars: Visions Vol. 2 han podido disfrutar en primicia del cortometraje y solo podemos decir que es un hermoso triunfo.

Un ewok según Aardman Animations. Disney+

I am your mother es la historia de una cadete de vuelo y su madre, y, como sucede con Aardman, no solo está repleto de Easter Eggs, sino también de personajes secundarios adorables. Atención a la mascota droide del corto, Z-1, basado en el perro salchicha que tenía la cineasta de pequeña.

'In the Stars', de Punkrobot

Para el estudio chileno ganador del Oscar por Bear Story, crear una historia para Star Wars: Visions ha supuesto poder reivindicar el legado de los habitantes indígenas de la Patagonia, “quienes lo perdieron sus pertenencias y sus vidas a causa del proceso colonial”, ha explicado Gabriel Osorio.

Su capítulo sigue a dos hermanas a quienes el Imperio las ha despojado de todo; y lo hace a partir de una gran variedad de técnicas de animación, del CG aI stop-motion. Todo para poder plasmar “la textura imperfecta de las cosas hechas a mano”, como ha querido remarcar.

The Spy Dancer, de Studio La Cachette

Un giro sorprendente en el universo Star Wars. Y romántico. El cortometraje de animación del nominado al Oscar por Plague of Madness y responsable de la secuela de Ernest & Celestine Julien Chheng sigue el encuentro de una bailarina y un mecánico de la resistencia.

Las primeras imágenes mostradas evocan las sugerentes líneas expresivas de Loïe Fuller y sus Danses Serpentines (1892). No en vano el director ha comentado que se ha inspirado en figuras míticas como Mata-Hari o Josephine Baker para crear a esta bailarina que lleva actuando desde que el Imperio invadió su planeta.

‘Screechers’s Reach’, de Cartoon Saloon



Con escenarios inspirados en paisajes irlandeses y un trío de muchachos errando por la campiña de noche, la propuesta del estudio de Wolfwalkers es una historia de fantasmas que evoca las leyendas gaélicas, ha explicado Paul Young, su responsable. Eso sí, con un pequeño giro.

Entre algunas, pocas, cosas que se han conocido hoy en el panel en la Star Wars Celebration Europe 2023 es el nombre de una de las voces protagonistas: Angelica Huston.

'Screechers’s Reach', de Cartoon Saloon. Disney+

‘Aau’s Song’, de Triggerfish

Desde Sudáfrica llega otra rompedora y texturizada propuesta que imagina la voz de una niña como el hilo invisible que une la naturaleza y la Fuerza.

Los responsables de este capítulo de Visions Vol. 2, Nadia Darries y Daniel Clarke, han explicado que incluso han incorporado voces humanas a los efectos de naves espaciales y otros vehículos. Aunque está realizada en CGI, los personajes parecen hechos de felpa, porque sus creadores querían "evocar el recuerdo de cuando se jugaba con un muñeco cuando eres pequeño”.

'The Pit', de D'ART Shtaijo con Lucasfilm

El director de The Pit, LeAndre Thomas, ha querido tener un recuerdo para el ubicuo Dave Filoni, con quien, dice, tiene una relación de maestro y discípulo. LeAndre ha trabajado en Lucasfilm durante 12 años y ha revelado que el productor ejecutivo de Ahsoka ha sido un mentor para él en esta película.

Con Daveed Diggs y Anika Noni Rose en el reparto de voces, la pieza conjuga anime tradicional con trazos del dibujo occidental siempre con el objetivo de darle una pátina vintage. A ello contribuye Arthell Isom con D'ART Shtajio, compañía estadounidense ubicada en Japón, fruto del amor del dibujante por la totémica Ghost in the Shell.

'Journey to the Dark Head', de Studio Mir

Si alguien echaba de menos batallas con sables láser, el capítulo de Park Hyeong Geun desde Studio Mir promete cubrir ese vacío.

La historia se remonta a los orígenes de la enemistad entre Jedis y Siths para contar una batalla épica entre ambas facciones. Tendrá "acción muy chula con sables láser", avanzaba su director. Entre las voces en inglés, encontramos a Daniel Dae Kim y Ashley Park.

'The Bandit of Golak', de 88 Pictures

Por último, desde la India 88 Pictures se ha imaginado un nuevo planeta y una nueva cultura para una historia que explora la dinámica entre un hermano y una hermana. El primero acabará como un “héroe accidental” tras unos sucesos inesperados, ha comentado el director Milind Shinde en el panel de la serie.

También ha adelantado dos detalles importantes sobre el episodio. Primero, su magnífico villano, nacido de las historias de fantasmas de la rica cultura hindú. Segundo, no podía ser de otra manera, el tono e inspiración de la pieza, muy nutrida del folklore de un país con una de las cinematografías más potentes del mundo: Bollywood.

Póster de la segunda temporada de 'Star Wars: Visions' Disney+

