‘Sin límites’, la serie que ha conquistado hasta al Rey de España

Nació en Petrópolis, Brasil, pero Rodrigo Santoro habla un perfecto español, “con acento de Latinoamérica”, matiza. Lo habla por curiosidad y ganas de conocer el mundo. En eso se parece a su próximo personaje, Fernando de Magallanes, el explorador portugués que en el siglo XVI consiguió la confianza de Carlos I para liderar la misión de alcanzar una nueva ruta comercial a las Indias Orientales. La Historia, con mayúsculas, que cuenta la serie Sin límites.

“Es una historia que creo que la gente no conoce bien, yo, desde luego, no la conocía bien y me sorprendió mucho”, dice por Zoom, ante el estreno de la serie de Amazon Prime Video.

A Santoro le ofrecieron el papel un mes antes del inicio de la pandemia. “Entonces me quedé casi un año encerrado con Magallanes”, bromea. Empezó así una larga y profunda preparación “como nunca antes había realizado para un proyecto”.

Presentación de 'Sin límites' Cinemanía

“Estudié mucho, demasiado, hablé con historiadores, lo leí todo, lo vi todo”, recuerda. También colaboró muy intensamente con su compañero de reparto, Álvaro Morte. El actor de La casa de papel interpreta en la serie al otro líder de la expedición, Juan Sebastián Elcano. “Su relación es el eje narrativo, uno es complementario del otro”, explica Santoro.

En esas relaciones personales se permiten licencias narrativas. Llenaron con ficción los huecos que es imposible conocer, el resto “es un retrato histórico y preciso”. “Para mí el mayor reto fue humanizar a Magallanes”, confiesa Santoro.

El rey Felipe VI acudió a la presentación de 'Sin límites', junto a Álvaro Morte y Rodrigo Santoro Cinemanía

“Tenía mucha información, pero también un compromiso con la imagen colectiva que tenemos sobre él. Es una figura complicada, controvertida, se le ve como un héroe, un traidor, un villano, valiente, aventurero, extremista, sensato y con el honor por encima de todo, como mandaba el momento. Creo que es la encarnación de la resiliencia, eso de lo que hablamos tanto ahora y un mensaje con el que nos identificamos hoy”, continúa el brasileño, conocido por su carrera internacional.

Él, como Magallanes, quiere conocer el mundo, darle la vuelta, aunque su barco es el cine. “Hace 15 años que empecé a trabajar fuera de Brasil, estuve mucho en EE UU y sigo, en Europa… y espero seguir así, cada proyecto es como un renacer”, dice y continúa con un recuento de su cine español favorito reciente, dejando claro, con su perfecto español, que quiere trabajar más en España.

