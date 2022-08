'Sigue respirando': te explicamos el final de la serie de Netflix

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE SIGUE RESPIRANDO]

No hay semana en la que Netflix no cree un nuevo fenómeno. En los últimos días, los usuarios de la plataforma se han enganchado al drama romántico Corazones malheridos y no paran de hablar del final de Sigue respirando, el thriller de supervivencia protagonizado por Melissa Barrera (En un barrio de Nueva York, la última Scream).

Esta última apuesta, creada por Brendan Gall y Martin Gero, sigue a Liv (Barrera), una abogada neoyorquina y única superviviente de un accidente aéreo que debe hacer frente a la naturaleza canadiense mientras lidia con sus traumas.

Tras analizar los problemas con sus padres, ahondar en su dificultad para comprometerse estando embarazada de su novio Danny (Jeff Wilbusch) y hasta enfrentarse a un oso, en los últimos minutos del episodio final de la serie, Liv se lanza al río y pronto es arrastrada por la corriente. En la secuencia, vemos a la protagonista aferrarse a un tronco mientras rememora su pasado.

La serie también muestra imágenes de Liv y Danny en el hospital por el nacimiento de su hijo, pero no queda claro si se trata del futuro del personaje o de su imaginación desbocada porque se está ahogando. Estos posibles flashforwards se intercalan con otras tomas del presente en las que vemos a dos extraños sacando a Liv del río y reanimándola. En los últimos segundos, la protagonista expulsa el agua y respira.

Pero, ¿qué pasa con la escena en el hospital? ¿Es real? En una entrevista para EW, Gero y Gall han aclarado qué pasa al final de la ficción. "El desenlace es literal en cuanto a que ella sobrevive", afirma Gall: "Vemos cómo se despierta y respira. La parte ambigua, abierta a interpretaciones, es si las imágenes de ella y Danny yendo al hospital son un salto hacia adelante o su futuro imaginado cuando cree que esta muriendo. Ambas son válidas".

"Pero ella sobrevive. Totalmente", insiste Gero. Así, aunque la protagonista termina con vida, la escena en la que la vemos junto a Danny en el hospital podría ser imaginada. Los creadores afirman que tanto esta interpretación como la otra que da por hecho que se trata de una secuencia del futuro son plausibles.

¿Habrá segunda temporada?

Sigue respirando ha sido concebida como miniserie, por lo que en principio no tendrá segunda entrega. Sin embargo, otras ficciones como The White Lotus o Big Little Lies también fueron creadas como temporadas únicas y terminaron teniendo continuación debido a su éxito, por lo que bien podría pasar lo mismo con este fenómeno.

Por ahora, Netflix no se ha pronunciado al respecto. Sabemos que Liv está con vida y no sería descabellado continuar su historia tras lo ocurrido en estos episodios. Asimismo, la ficción podría convertirse en una antología, con otra protagonista para una posible segunda entrega.

