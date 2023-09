Si eres fan de 'One Piece'... ¿merece la pena ver la serie 'live action' de Netflix?

Ya son 26 años los que One Piece lleva publicándose en formato manga y aún continúa su serialización con un éxito incombustible y con dos récords mundiales de ventas a su espalda. Es por ello que Netflix ha puesto el ojo en la famosa historia de piratas creada por Eiichiro Oda, que llegó este 31 de agosto a la plataforma de la mano de Tomorrow Studios en forma de live action. Pero, ¿qué aporta esta serie de imagen real a los que ya son fans de la obra? Pues mucho...

Luffy -el de carne y hueso, interpretado por Iñaki Godoy- ha comenzado su periplo para convertirse en el Rey de los Piratas, viaje que pasa por reunir a los miembros de su banda, los Sombrero de Paja. Quizá por inconsciencia o por confianza ciega, Zoro (Mackenyu), Nami (Emily Rudd), Usopp (Jacob Gibson) y Sanji (Taz Skylar) se han unido a él y han puesto rumbo a la Grand Line, embarcándose en la aventura de sus vidas.

Ya se puede ser testigo en Netflix de la accidentada travesía de estos bucaneros, a cada cual más loco, en este histriónico y fantástico mundo. Para muchos, será el primer contacto con la trama y los personajes, pero otros ya los conocen de sobra y estarán atentos a cada detalle para intentar reconocer a sus amados piratas en estos actores.

Por ello, esta serie de imagen real ha generado cierta inquietud y miedo a muchos, sobre todo por algunas adaptaciones previas de otros mangas que no salieron tan bien. Y, por otra parte, otros directamente han tachado de "innecesaria" esta nueva versión, cuando ya existe el anime, que adapta el argumento del manga. Esto deja una cuestión en el aire, dos preguntas que son ambas caras de una misma moneda: ¿merece la pena este live action para los que ya son fans de One Piece y conocen su historia?; y ¿es esta serie atractiva para los recién llegados y puede ser una buena forma de iniciarse en este mundo de piratas?

Si no conoces 'One Piece', ¿qué vas a encontrar?

Empezando por esta última cuestión, la respuesta es simple: sí a todo. A muchas personas que nunca hayan leído manga o visto anime les puede echar para atrás que esta serie adapte una de estas historia japonesas, pero esto no debe ser un motivo de rechazo.

"No veo dibujos ni leo cómics, eso es para niños" es una frase tan recurrente como errónea. Como sucede con cualquier tipo de animación o con las novelas gráficas, el manga y el anime no se trata de un género, sino que son formatos de origen nipón que narran, ya sea a través de sus páginas y viñetas o a través de episodios animados, historias de distintos géneros y temáticas que van desde lo infantil a lo más adulto y serio. Por lo que te estarías perdiendo un sinfín de buenos relatos por un argumento que no tiene fundamento.

En cuanto a este live action de One Piece, tiene un añadido. Y es que, aunque esta obra de Eiichiro Oda puede parecer infantil, está cargada de detalles, mensajes de lo más adultos y valores muy positivos. Pero además, en esta adaptación, creada en colaboración con Shueisha -editorial japonesa que publica este manga- y producida por Tomorrow Studios y Netflix, se han encargado de llevar este mundo en el que Luffy y su banda viven aventuras a un formato de serie más estadounidense con un tono cercano a otras ficciones de la plataforma. Por tanto, esta versión será fácilmente disfrutable por usuarios de la plataforma que estén habituados a otros shows del estilo.

También es una buena manera de adentrarse en One Piece, pues narra el amanecer de la historia, el llamado arco del East Blue, en ocho episodios de una hora cada uno. Te presenta el universo y los personajes de forma sencilla y dinámica y no hace falta que conozcas nada del manga o del anime. Además, esta es una genial forma de iniciarse en esta obra, pues ver este live action puede despertar el gusanillo de los espectadores y quizá quieran continuar la historia a través del material original.

Si eres fan de 'One Piece', ¿merece la pena ver esta serie?

Respuesta corta: sí. Respuesta larga: por supuesto que sí. Habrá fans que se sientan temerosos a la hora de abordar -nunca mejor dicho- esta adaptación, por el miedo a que representen algo mal o terminen convirtiendo esta serie en una copia o parodia llena de personas con cosplay. Pero nada más lejos de la realidad. Esas personas deben dejar a un lado sus prejuicios generados por otros live action de animes como Dragon Ball, FullMetal Alchemist, Death Note o Cowboy Bebop y fijarse más bien en otros como Alita: Ángel de combate o Kenshin, el guerrero samurái.

Matt Owens -gran fan de la obra- y Steven Maeda son los guionistas, productores ejecutivos y showrunners de esta versión de One Piece; y Marty Adelstein y Becky Clements son productores ejecutivos. Por tanto, esta serie ha tenido a su alrededor un buen número de cabezas pensantes que ya eran seguidores del material original y que lo han adaptado con cuidado al detalle, todo ello, avalado por el propio Eiichiro Oda, autor del manga que también es productor ejecutivo. Y este esfuerzo en llevar a la vida un producto de calidad que acabe con la 'maldición de los live actions' se ha notado en el producto final -aunque ya se venía intuyendo en los adelantos que mostraban-.

Nada de copia, parodia o imitación, nada de cosplays... Esta obra es una adaptación en el más amplio sentido de la palabra y, aunque se basa en la historia ya conocida, es una obra propia que hace coherente todo el argumento de principio a fin.

El equipo de Tomorrow Studios ha llevado a buen puerto esta versión realizando ciertos cambios que no solo no empañan la trama, sino que le dan dinamismo a unos sucesos que se cuentan en ocho episodios de una hora. Y es que hay que tener en cuenta que se están adaptando los primeros 45 capítulos del anime, o lo que es lo mismo, 96 de manga —casi 11 tomos—.

Habrá fans que echen de menos ciertas escenas y personajes, pero se han tomado algunas licencias en pos de aligerar la trama y acelerar el ritmo sin perder calidad argumental. Lo que no echarán en falta es la esencia de One Piece, los valores que transmite y el espíritu aventurero reinante, así como la personalidad de los protagonistas, villanos y secundarios.

En cuanto a los cambios, lo cierto es que son el principal motivo por el que los seguidores históricos del manga deben ver este live action. El show se encuentra en un punto en el que un fan reconoce y disfruta de esta versión de su tan querida serie y a la vez descubre los cambios del argumento con curiosidad, provocando que quiera seguir viendo más para saber cómo han abordado ciertas cosas. Es decir, que esta adaptación mezcla a la perfección la familiaridad de algo ya conocido con la sorpresa positiva por lo nuevo.

Evidentemente, para gustos, los colores. Puede que, tras el visionado, haya personas que les guste menos el resultado que a otros. Pero si hay algo seguro es que esta adaptación, en mayor o menor medida, es muy disfrutable para los recién llegados a One Piece y para los fans. Sobre todo si el rechazo a verla surge de la desinformación y los prejuicios por los antecedentes.

Lo cierto es que, haya más o menos reticencias, ya hay muchas personas -fans y no recién llegados- que ya la han visto. No en vano, en su primer fin de semana se ha convertido en todo un éxito y es la serie número 1 de Netflix en 84 países -incluido España-, superando el récord de 83 conseguido por Miércoles y por la cuarta temporada de Stranger Things. ¿De verdad te vas a quedar tú sin verla?