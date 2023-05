¿Valió la pena? Esto han hecho los showrunners que costaron una millonada a Netflix

El boom de las series y las plataformas ha tenido sus ventajas y sus desventajas. Si bien es cierto que la cantidad de producciones que llegan ahora a nuestras pantallas resulta abrumadora, también ha servido para que se arriesgue más en los contenidos y ha reivindicado la figura del guionista, dándole libertad creativa y control absoluto sobre las ficciones.

Así, ese contador de historias que en el cine sigue a menudo quedando relegado a un segundo plano ha encontrado en la pequeña pantalla un oasis artístico, y también una fuente de reconocimiento e ingresos.

Los showrunners, esos guionistas convertidos en productores, son ahora los amos y señores de la televisión, las figuras que crean fenómenos globales y que, por ello, se embolsan una buena cantidad de dinero. Sobre todo aquellos que, tras una carrera exitosa, han sido fichados por alguna plataforma como Netflix, con el talonario muy suelto.

En plena huelga de guionistas en Hollywood, repasamos las contrataciones más escandalosas del gigante del streaming en los últimos años y analizamos si estos creadores se han ganado o no el sueldazo.

Ryan Murphy

Ryan Murphy Cinemanía

Netflix es pionera en muchas cosas, también en la de apropiarse de los autores más interesantes del panorama televisivo. No en vano uno de sus primeros fichajes fue Ryan Murphy, el hombre detrás de fenómenos como Glee. Él, que debutó en Popular, sabía bien cómo conjurar una apuesta adolescente, pero también había demostrado maña en todo tipo de géneros con Nip/Tuck, a golpe de bisturí, Amerinca Horror Story o American Crime Story.

En 2018, Netflix se hacía con Murphy por 300 millones de dólares con un contrato que lo ataba al servicio de VOD por cinco años y, pese a que en todo este tiempo no ha parado de trabajar, el resultado no ha sido del todo satisfactorio. Tanto sus series (de Hollywood a Halston o Ratched) como su película (The Prom) han pasado sin trascendencia por el catálogo de Netflix, todas ellas aquejadas de la peor dolencia de Murphy: la de partir de una premisa con potencial que nunca sabe rematar.

No ha sido hasta 2022 que ha firmado su primer gran éxito para la plataforma: Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer. Entre sus próximos trabajos, sigue en su ficha de IMDb la miniserie sobre Marlene Dietrich con Jessica Lange y parece inevitable preguntarse: ¿Habrá sido Dahmer el arranque de una buena racha o una excepción a la regla?

Shonda Rhimes

Shonda Rhimes Cinemanía | Getty Images

Más puntería ha tenido la gran 'N' con otra de sus grandes apuestas en el mercado yanqui, a la que tanteó antes que a Murphy. Nos referimos a Shonda Rhimes, la madre de la longeva Anatomía de Grey que se confirmó como showrunner de referencia sumando a su currículum otros títulos mayúsculos como Scandal y Cómo defender a un asesino.

En 2017, Rhimes abandonaba ABC por Netflix, que le ofreció 100 millones de dólares para tenerla en exclusiva. En 2021, después del éxito de Los Bridgerton, la plataforma y Shondaland firmaban una ampliación de su acuerdo creativo para expandir la colaboración.

Con Los Bridgerton, la creadora ha dado a Netflix otra gallina de los huevos de oro. Incluso su reciente precuela, La reina Carlota, ha sido todo un triunfo, y ¿Quién es Anna?, la miniserie sobre la estafadora Anna Sorokin, fue aplaudida y reconocida, con nominaciones en la temporada de premios. Indudablemente, todo lo que Shonda toca lo sigue convirtiendo en oro, también en Netflix.

David Benioff y D.B. Weiss

David Benioff y D.B. Weiss Getty Images

Tras ese huracán arrollador que fue Juego de tronos, todo canal y servicio de VOD se rifaba a David Benioff y D. B. Weiss, los flamantes showrunners de la ficción fantástica. Netflix volvió a llevarse el gato al agua con la mejor oferta: 200 millones de dólares, una cifra lo suficientemente cuantiosa como para alejarlos de aquella trilogía de Star Wars que preparaban para Disney.

Cuatro años después, la inversión no está dando frutos: el dúo artístico prácticamente no ha hecho nada para el gigante del streaming más allá de Metal Lords, una 'dramedia' adolescente escrita por Weiss, que ha sido totalmente ignorada dentro del catálogo de Netflix.

Su proyecto más prometedor ahora es El problema de los tres cuerpos, una ambiciosa y controvertida serie de ciencia-ficción basada en la novela de Liu Cixin, en la que el gigante rojo tiene todas sus esperanzas (de recuperar los millones) puestas.

Álex Pina y Esther Martínez Lobato

Álex Pina Cinemanía | Getty Images

En España, el gigante del streaming también ha querido hacerse en exclusiva con un creador que le ha dado muchas alegrías: Álex Pina. Curtido en la pequeña pantalla, Pina había pasado por las mesas de guionistas de Los Serrano o El barco antes de atreverse a hacer con Vis a vis otro tipo de ficción española, una que no se conformaba con volver a géneros imperantes como el drama de época o la comedia.

Empujado por esa misma ambición, creó junto a su colaboradora Esther Martínez Lobato La casa de papel para Antena 3, una apuesta de atracos, con una iconografía marcadísima y un pulso 'americanizado', en el mejor sentido de la palabra. La serie pasó por la cadena sin causar mayor revuelo, pero, cuando aterrizó en Netflix, todo se desmoronó: medio mundo empezó a entonar Bella Ciao, convirtiendo La casa de papel en la la serie de habla no inglesa más vista en la historia de la plataforma.

Semejante triunfo se tradujo en recuperar la serie de Antena 3, esta vez con el sello Netflix, y asegurarse la exclusividad de Pina y Vancouver Media con un acuerdo global que fue ampliado el año pasado (no ha trascendido la cifra). De momento, ninguna de sus apuestas posteriores se ha acercado ni siquiera un poco al éxito de La casa: White Lines fue un chasco y Sky Rojo cosechó más fama por su polémica temática que por su trama. ¿Cambiara Berlín, precuela de La casa, la racha? En diciembre saldremos de dudas.

No solo Netflix: el caso de Phoebe Waller-Bridge

Phoebe Waller-Bridge en 'Fleabag' Cinemanía

¿Otra creadora que ha cobrado una millonada por no hacer nada? Phoebe Waller-Bridge. En 2019, la mujer detrás y delante de la aclamada Fleabag firmó un acuerdo de 20 millones de dólares por un año con Amazon Studios (sí, Prime Video también es de cheque fácil, como nos ha vuelto a recordar con Citadel).

Iba a desarrollar junto a Donald Glover una serie nacida de la película Sr. y Sra. Smith, pero el proyecto no prosperó. La próxima producción en la que empezó a trabajar fue una serie basada en Tomb Raider, aunque tampoco se trataba de una apuesta de creación propia. Así, en los últimos años, Waller-Bridge se ha embolsado 60 millones de dólares gracias a su acuerdo con Amazon sin haber hecho ni una sola producción para ellos.

En enero, Deadline anunciaba que la autora estaba desarrollando para la plataforma de Jeff Bezos la serie Sign Here, basada en la novela homónima de Claudia Lux.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.