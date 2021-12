‘Sexo en Nueva York’: El comportamiento de Chris Noth en el rodaje habría sido “tóxico”, según una integrante del equipo

El pasado 16 de diciembre dos mujeres denunciaron haber sido agredidas sexualmente por Chris Noth, estrella de Sexo en Nueva York que había vuelto a encarnar a Mr. Big en el revival de HBO Max. El primer episodio de And Just Like That narraba, curiosamente, la muerte de su personaje, y justo coincidió con la sucesión de acusaciones contra el intérprete, de quien no tardó en distanciarse el resto del reparto. Días después una nueva mujer le denunció vía The Daily Beast, y ayer supimos que la cantautora Lisa Gentile (única que se ha identificado hasta ahora) pretendía llevarle a los tribunales.

Junto a su abogada, Gentile quiere que prospere la Ley de Supervivientes Adultos del estado de Nueva York, que permitiría a las víctimas de abusos sexuales denunciar a sus agresores aun cuando los delitos hayan prescrito por el paso de los años (caso de Gentile, que habría sido agredida por Noth alrededor de 2001). Paralelamente se han recuperado informes sobre la traumática separación de Noth con la supermodelo Beverly Johnson a mediados de los noventa, y ahora la atención mediática ha vuelto a depositarse en Heather Kristin, antigua doble de Kristin Davis durante el rodaje de Sexo en Nueva York.

En febrero de 2021 Davis publicó un texto que se titulaba Fui la doble de Charlotte en Sexo en Nueva York. Algunos de los comportamientos que presencié todavía me chocan. Kristin trabajó en cuatro temporadas de la serie de HBO, y entonces aseguraba haber sufrido el acoso de un “macho alfa” cuyo nombre no desveló. Ahora, sin embargo, The Hollywood Reporter publica una actualización de dicho texto, donde el agresor es identificado claramente como Noth. “Recuerdo su comportamiento tóxico demasiado vívidamente”, asegura Kristin.

“La primera vez que el actor ‘macho alfa’ deslizó su mano por mi espalda y mi trasero me estremecí. Tenía veintitantos años y había trabajado como extra en platós de cine durante más de una década; nunca me habían manoseado. ‘Este es tu lugar, cariño’, dijo Noth acercándose aún más”. Posteriormente, Noth hizo un comentario ofensivo contra la suplente de Cynthia Nixon: “quiero que la aten, la amordacen y la traigan a mi caravana”. Y Kristin no se calló. “Cuando se acercó a mí levanté mis puños y dije ‘este es mi espacio y el de ella’”.

“Él retrocedió, levantando dramáticamente las manos en el aire y dijo ‘¡vale, vale, pequeña dama!’ Ni siquiera sabía mi nombre. Yo no respondí. El equipo se rió pero yo ya estaba harta”. La actriz también destaca cómo en el momento de la publicación original de su texto ya se estaba preparando And Just Like That, y cómo cuando quiso interesarse por si podía desempeñar un papel en ella se encontró con el silencio de los productores. “Me pregunté si me estaban poniendo en la lista negra por hablar. ¿Mataron a Big en el primer episodio porque los productores sabían que habría problemas?”.

En los días que han seguido a las primeras acusaciones Noth lo ha negado todo, paralelamente a ser despedido de su agencia de talentos y de The Equalizer, la serie de CBS en la que trabajaba. “Cuando Mr. Big, el personaje de Noth, murió en el primer episodio de And Just Like That sentí alivio. Estoy segura de que las mujeres que han presentado acusaciones de agresión sexual contra Noth en la última semana sintieron lo mismo”, concluye Kristin.

