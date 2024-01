¿Quiénes son los nominados a los Premios Emmy? Dónde ver en España las series candidatas

En condiciones normales, en estas fechas estaríamos haciendo apuestas por qué títulos serían nominados en la gala de los Premios Emmy 2024. Sin embargo, y debido a una huelga de guionistas y actores que retrasó la celebración de la gala de 2023, a principios de enero aún no sabíamos qué series se habían repartido los Emmy del año anterior.

Este corrimiento de una ceremonia que debió abrir la temporada de premios para televisión en septiembre y que acabará cerrándola ha proporcionado reencuentros sorprendentes, con producciones que parecían haber librado ya su última batalla, como Better call Saul, cuya última temporada se estrenó en España en verano 2022. Pero hay más nominadas. Muchas más. Te decimos dónde puedes ver las 37 series y miniseries que optan a un Emmy en las diferentes categorías.

Mejor serie de drama

1. Succession: HBO Max.

2. The Crown: Netflix.

3. The last of us: HBO Max.

4. Better call Saul: Netflix y Movistar Plus+.

5. Andor: Disney Plus.

6. La casa del dragón: HBO Max.

7. The White Lotus: HBO Max.

8. Yellowjackets: Movistar Plus+.

'Succession' es la serie más nominada de los Emmy este año HBO

Mejor serie de comedia

9. Colegio Abbott: Disney Plus.

10. Barry: HBO Max.

11. Jury Duty: Amazon Prime Video.

12. Solo asesinatos en el edificio: Disney Plus.

13. Ted Lasso: Apple TV+.

14. The Bear: Disney Plus.

15. La maravillosa sra. Maisel: Amazon Prime Video.

16. Miércoles: Disney Plus.

Jeremy Allen White en 'The Bear' FX Network

Mejor miniserie o serie antológica

17. Bronca: Netflix.

18. Todos quieren a Daisy Jones: Amazon Prime Video.

19. Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer: Netflix

20. Fleishman está en apuros: Disney Plus.

21. Obi-Wan Kenobi: Disney Plus.

Fotograma de la serie 'Bronca' Cinemanía

Mejor actor protagonista de serie de drama

22. The old man (por Jeff Bridges): Disney Plus.

Jeff Bridges en 'The old man' (FX)

Mejor actriz protagonista de serie de drama

23. El cuento de la criada (por Elizabeth Moss): Amazon Prime Video y HBO Max.

24. Hermanas hasta la muerte (por Sharon Horgan): Apple TV+.

25. La diplomática (por Keri Russell): Netflix.

Elizabeth Moss en 'El cuento de la criada' Cinemanía

Mejor actor protagonista de serie de comedia

26. Terapia sin filtro (por Jason Segel): Apple TV+.

'Terapia sin filtro' (Apple TV+) Cinemanía

Mejor actriz protagonista de serie de comedia

27. Muertos para mí (por Christina Applegate): Netflix.

28. Poker Face (por Natasha Lyonne): SkyShowtime y Movistar Plus+.

Natasha Lyonne en 'Poker Face' Cinemanía

Mejor actor protagonista de miniserie o serie antológica

29. Encerrado con el diablo (por Taron Egerton): Apple TV+.

30. Bienvenidos a Chippendales (por Kumail Nanjiani): Disney Plus+.

31. Weird: la historia de Al Yankovic (por Daniel Radcliffe): Movistar Plus+.

32. George & Tammy (por Michael Shannon): No disponible en España.

Daniel Radcliffe, en 'La historia de Al Yankovic' (Movistar+)

Mejor actriz protagonista de miniserie o serie antológica

33. Enjambre (por Dominique Fishback): Amazon Prime Video.

34. Pequeñas cosas hermosas (Kathryn Hahn): Disney Plus.

'Pequeñas cosas hermosas' (Disney+) Cinemanía

Mejor actor secundario en miniserie o serie antológica

35. Love & Death (por Jesse Plemons): HBO Max.

36. Los fontaneros de la Casa Blanca (por Justin Theroux): HBO Max.

Jesse Plemons en 'Love and Death' Cinemanía

Mejor actriz secundaria en miniserie o serie antológica

37. Grandes esperanzas (por Olivia Colman): Pluto TV.

Grandes esperanzas en Disney+ Cinemanía

