¿Qué piensa hacer HBO Max con 'Westworld', 'Raised by Wolves' y las otras series eliminadas de su plataforma?

2022 ha sido un año de cambios para HBO Max. A principios de agosto conocíamos la noticia de que Warner Bros. Discovery (resultado de la fusión entre WarnerMedia y Discovery, Inc.) había decidido fusionar las plataforma de streaming con Discovery+. A pesar de que la operación no se hará efectiva hasta 2023, los cambios en forma de cancelaciones y retiradas de series del catálogo de la plataforma no han parado de llegar, para sorpresa y decepción de sus espectadores.

Fue David Zaslav, nuevo consejero delegado de Warner, quien anunció en agosto las nuevas medidas que se llevarían a cabo. La primera víctima semanas antes del anuncio fue la película de Batgirl, de la cual Warner canceló su estreno a pesar de encontrarse a mitad de rodaje. Después le llegó el turno a la serie de Westworld que, a pesar de ser uno de los títulos más destacados de la plataforma, fue cancelada por sorpresa tras cuatro temporadas.

Ahora, la compañía ha anunciado la retirada de esta y otras series del catálogo de HBO. Producciones como Raised by Wolves o La mujer del viajero en el tiempo (cancelada tras una única temporada) acabarán por desaparecer de la plataforma. Sin embargo, ello no quiere decir que vayan a caer en el olvido.

El futuro de las series

Según ha explicado Warner, se planea su transición a plataformas de streaming con publicidad (plataformas FAST por sus siglas en inglés). "Estamos emocionados de tener la oportunidad de dar la bienvenida a nuevos espectadores", han afirmado Jonathan Nolan y Lisa Joy, creadores de Westworld. "Estamos increíblemente orgullosos de la serie y del extraordinario trabajo del reparto y del equipo".

Otros títulos como Love Life o Minx (también cancelados) dependen de otros estudios y productoras. Warner ha afirmado que mantiene un diálogo sobre la oportunidad de "ampliar aún más el alcance de las series", oportunidad que pasa por dar la licencia de estas a plataformas FAST. No obstante, la decisión final depende de las productoras.

Asimismo, Warner ha adelantado su intención de crear su propia plataforma FAST en 2023. Pero, por ahora, nos toca hacernos maratón de series antes de su desaparición.

