Series en Amazon Prime Video: ¿cancelada o renovada? Parte de bajas de 2022

Series nuevas vienen, seres veteranas se van. ¿Qué series ha cancelado Amazon Prime Video en 2022? ¿Cuáles ha renovado? A continuación puedes encontrar un listado con los títulos más importantes que la plataforma ha tenido en activo durante este año hasta que su futuro ha quedado definido: cancelación, renovación o pendiente.

Ana – renovada temporadas 2 y 3. La serie protagonizada por la mexicana Ana de la Reguera tiene asegurado el porvenir hasta una tercera temporada.

Carnival Row – renovada temporada 2. El neonoir fantástico de Orlando Bloom y Cara Delevingne fue renovado para una segunda temporada, aunque aún no tiene fecha de estreno prevista.

El juego de las llaves – renovada temporada 3. La serie mexicana (actualmente en los cines el remake español) tiene previsto continuar jugando al intercambio de parejas hasta una tercera temporada.

El internado: Las cumbres – cancelada. El reboot de El internado tendrá una tercera y última temporada en 2023.

El señor de los anillos: Los anillos de poder – renovada temporada 2. Antes de estrenarse, ya sabemos que la Tierra Media tendrá segunda temporada en Amazon.

Fairfax – renovada temporada 2. Esta serie de animación para adultos estrena su segunda temporada el 10 de junio de 2022.

Good Omens – renovada temporada 2. Aunque en principio esta adaptación de Neil Gaiman era una miniserie, los dioses nos han concedido una segunda temporada de nuevo con los divinos Michael Sheen y David Tennant.

Hunters – renovada temporada 2. La cacería de nazis continuará en una segunda temporada, aún sin fecha de estreno definida.

Invencible – renovada temporadas 2 y 3. La serie de animación basada en el superhéroe de Image Comics tendrá como mínimo dos temporadas más.

Jack Ryan – cancelada. Los días de John Krasinski como el personaje de Tom Clancy están contados, pero aún tiene pendientes de estreno dos temporadas más: llegará hasta la cuarta.

La maravillosa Sra. Maisel – cancelada. Como ocurre con Jack Ryan, tenemos fecha para despedirnos de Maisel: será con su quinta y última temporada.

La rueda del tiempo – renovada temporada 2. La superproducción que adapta las novelas de Robert Jordan fue renovada antes incluso de estrenarse la primera temporada, así que sigue en marcha.

La templanza – pendiente. La adaptación de la novela de María Dueñas está pendiente de renovación o de quedarse en su primera temporada.

Maradona: Sueño bendito – renovada temporada 2. El biopic del futbolista argentino Diego Armando Maradona continuará en una segunda temporada.

Modern Love – pendiente. Después de dos temporadas, esta antología de historias románticas espera saber si habrá una tercera o no.

Parot – pendiente. El thriller de Adriana Ugarte coproducido por RTVE está pendiente de saber si proseguirá su cacería de presos de ETA.

Reacher – renovada temporada 2. Esta nueva adaptación de los libros de Lee Child con Alan Ritchson de protagonista ha sido uno de los éxitos recientes de la plataforma, así que por supuesto que tendrá otra temporada.

Sé lo que hicisteis el último verano – cancelada. Nunca pareció una idea demasiado buena rehacer este slasher en forma de serie y la cosa no va a pasar de su primera temporada.

The Boys – renovada temporada 3. El gran éxito superheroico de Amazon, basado en los cómics de Garth Ennis y Darick Robertson, regresa con una tercera entrega de episodios el 3 de junio.

The Boys: Diabolical – pendiente. El spin-off animado de The Boys está pendiente de saber si proseguirá más allá de la primera temporada estrenada en marzo.

Them – renovada temporada 2. La antología de terror racial de Little Marvin fue renovada para una segunda entrega, aunque aún no sabemos cuándo llegará.

The Wilds – pendiente. Las adolescentes atrapadas en una isla aún están pendientes de saber si sus aventuras continuarán en otra temporada.

Upload – pendiente. La sitcom futurista de Greg Daniels aguarda saber qué pasará con ella después de la segunda temporada.

