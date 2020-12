¿Será algún día ‘Juego de tronos’ tan grande como Marvel o ‘Star Wars’?

Poco le ha importado a la directiva de HBO que el final de Juego de tronos causara una enorme disensión entre los fans; la audiencia cosechada y el fenómeno de masas alumbrado eran tan enormes que no seguir sacando partido al mundo de George R.R. Martin solo podía ser calificado de insensatez. Por ello, escasos meses después de que la octava temporada llegara a su final, la cadena se puso a trabajar hasta en cinco spin-offs de Juego de tronos al mismo tiempo, aunque solo han llegado a trascender detalles de dos de ellos: uno, la serie desarrollada por Jane Goldman y protagonizada por Naomi Watts, no ha recibido luz verde de HBO luego de grabar el piloto.

En lo que se refiere a la otra, se titula House of the Dragon y está a punto de empezar a rodar, habiendo reclutado a su equipo en semanas recientes. Casey Bloys, jefe de contenidos tanto de HBO como de HBO Max, ha sido entrevistado por Variety en torno a sus planes para la saga, y llegado un punto se ha visto impelido a medir sus ambiciones para con la saga ambientada en Poniente y Essos. Concretamente, cuando le preguntaron si pensaba que Juego de tronos (o Canción de hielo y fuego, si nos atenemos a la palabra escrita de Martin) podía llegar a ser algún día tan grande como el Universo Cinematográfico de Marvel o Star Wars, marcas ambas propiedad de Disney.

Bloys no está tan seguro. “Son propiedades fantásticas con décadas y décadas de antigüedad”, contestó. “No sé si algún día será tan grande, pero desde luego tenemos un mundo asombroso del que sacar partido. Así que no va a haber una única serie”. La compañía ya trabaja en House of the Dragon, que oficia como precuela a Juego de tronos y explora el pasado de la Casa Targaryen a partir de un reparto en el que ya han sido confirmados Paddy Considine, Olivia Cooke o Matt Smith. Bloys no ha dado más detalles sobre esta, pero sí se ha pronunciado sobre su destino.

De este modo, el ejecutivo asegura que House of the Dragon es una serie de HBO, no de HBO Max, contradiciendo hasta cierto punto lo que vimos en un reciente teaser que adelantaba los futuros contenidos de la plataforma. Aún así, no cierra la puerta a la opción de que también acabe saltando al streaming. “¿Significa eso que en 2022 pueda haber cambios? ¿Quién sabe? Antes hablábamos de Euphoria, que fue estrenada en Max el fin de semana anterior a la premiere. ¿Quién sabe? 2022 parece muy lejano, así que veremos. Lo único que quiero es empezar a rodar”, concluía.