'Separación': preguntas sin respuesta para comerte la cabeza hasta la segunda temporada

Una manera de definir Separación sería como una mezcla entre The Office y Perdidos. La serie creada por Dan Erickson, con Ben Stiller como productor y director de la mayoría de los episodios, retrata los sinsentidos absurdos de la vida de oficina con un ramillete de personajes variados y fáciles de querer, partiendo de una premisa de ciencia-ficción y sembrando el desarrollo con misterios cuyo alcance aún no llegamos a otear del todo.

¿La principal consecuencia? Separación se ha convertido en una de esas series cuya comunidad de seguidores aumenta tan exponencialmente como la curiosidad y las ganas de saber más sobre las incógnitas que aún encierra Lumon Industries y toda la gente que trabaja allí.

Hace unos días dimos unas claves para adentrarse en la serie de Apple TV+ sin casi spoilers, a continuación vamos a recopilar las preguntas sin respuesta e incógnitas pendientes que ha dejado la primera temporada, por lo que el resto de la página contiene muchos, muchos SPOILERS.

Lo inmediato

El cliffhanger del final de la primera temporada ha dejado a todos los telespectadores al borde del infarto de una manera muy bien orquestada. Menos mal que la segunda temporada está confirmada, porque van a ser unos meses intensos dándole vueltas a qué diantres va a suceder ahora.

¿Qué consecuencias tendrá la desobediencia de los protagonistas? Los innies (la conciencia que experimenta las jornadas laborales separada del resto de la vida de la persona) han probado la existencia en el exterior y han sido descubiertos. Marc (Adam Scott), Helly (Britt Lower) e Irving (John Turturro) van a volver al interior de la oficina en momentos muy poco oportunos... ¿pero cuándo?

Una vez desactivado el mecanismo de contingencia para horas extra, las conciencias exteriores de los protagonistas volverán a despertar. Está por ver cómo digieren ellos lo sucedido (Helly acaba de soltar una proclama anti-Lumon rodeada de gente poderosa), pero quienes lo tienen especialmente crudo son los innies. ¿Cuánto demorarán su regreso desde el exterior? ¿Conservarán recuerdos de lo sucedido? ¿Y cuál puede ser el castigo al que los sometan? Esto último incluye a Dylan (Zach Cherry), que ahora está a solas con Mr. Milchick (Tramell Tillman).

Un recuerdo especialmente relevante es el hecho de que Ms. Casey (Dichen Lachman) es Gemma, la mujer (supuestamente fallecida) de Marc. Una revelación así tendrá consecuencias tanto dentro como fuera de la oficina, si Devon (Jen Tullock) y Ricken (Michael Chernus) han llegado a enterarse de lo que dice Marc y le dan sentido. ¿Qué sentido puede darle el Marc del exterior, por cierto? Y, con esto en mente, pasemos a lo importante.

Lo importante

¿Qué pasó para que Gemma se convirtiera en Ms. Casey? De todos los misterios que rodean a Lumon Industries, su negocio y el proceso de separación, este es uno de los más inquietantes. Por un lado, lo que sabemos es que Marc empezó a trabajar en Lumon a consecuencia de la muerte de su mujer Gemma en un accidente de coche; mediante la separación durante la jornada laboral, podía sobrellevar el duelo sin pensar en ella.

Pero ahora resulta que Ms. Casey, la terapeuta de bienestar de la oficina, es en realidad la innie de Gemma. En su última sesión con Marc, Ms. Casey le dijo que su vida como innie solo había durado 107 horas, siendo el periodo de ocho horas que pasó en su departamento el más largo que había estado despierta. ¿Gemma no murió en el accidente y está en coma en algún lugar, siendo empleada por Lumon en periodos breves de separación?

En ese caso, el hecho de que acabara la temporada siendo enviada a revisión en la planta de pruebas a través de un ascensor al fondo de un pasillo realmente siniestro... ¿qué significa para ella? No pinta muy bien. Y, hablando de pintar, ¿por qué el Irving exterior está obsesionado con ese mismo pasillo y lo pinta sin descanso?

Algunas teorías fan se preguntan por qué el Irving exterior está investigando a Lumon y si será el familiar de un extrabajador en busca de venganza o algún motivo similar. Claro que eso no termina de explicar su proceso consistente en pintar de manera obsesiva la misma imagen mientras escucha a Motörhead. Por cierto, su pintura se cuela en el sueño del Irving interior cuando este da una cabezadita contraviniendo las normas del manual... ¿dormir en la oficina puede llevar a acceder a recuerdos de la conciencia exterior?

Lo fundamental

Ya que estamos con Irving, ¿en qué demonios consiste su trabajo y el del resto del departamento de Refinamiento de Datos? ¿Qué es eso de agrupar números según la sensación que te sugieren? ¿Y cuál es su vinculación con algo real? Explotar anguilas en el mar o cortar palabrotas de películas no parecen respuestas muy convincentes. También existe la duda de que el trabajo sirva realmente para algo, en vez de perpetuarse solo porque sí, como cualquier espectador de los vídeos de Dharma en Perdidos habrá sospechado en algún momento de Separación.

Una vez cuestionada la labor de Refinamiento de Datos, pasemos a la de Ópticas y Diseño. Su función parece mucho más evidente pero, ¿qué hacen concretamente? ¿Elegir marcos para lienzos y diseñar bustos de cristal (¿por qué tanta obsesión con esos cachivaches, por cierto?)? ¿Hace falta un departamento con tantos empleados para decorar un edificio compuesto casi exclusivamente de pasillos vacíos y paredes blancas? Ahora que Burt (Christopher Walken) se ha jubilado habrá que ver si volvemos a saber de la gente de Ópticas y Diseño.

Y ese ni siquiera es el departamento más intrigante de Lumon, claro, porque también está... ¡el hombre de las cabras! Poco que decir sobre él que no sea una continua sucesión de signos de exclamación que nos llevan de cabeza a lo desconcertante.

Lo desconcertante

Si me preguntan por los dos momentos que realmente me hicieron sentir que no había suelo bajo mis pies de desconcierto y obsesión con Separación lo tengo bien claro. El primero fue cuando Dylan roba uno de los tarjetones ideográficos del departamento de Ópticas y Diseño. Un objeto aparentemente tan inocuo (e indescifrable) hizo necesario que Milchick activara el mecanismo de contingencia para despertar a Dylan en el exterior con el fin de que le dijera dónde había escondido la tarjeta.

¿Por qué ere tan importante recuperarla? ¿Y qué significa tanto esta como las demás? Parecen una especie de movimientos de interacción o combate explicadas como si fueran instrucciones para la evacuación de emergencia de un avión. No obstante, no son las imágenes más extrañas que nos ha dejado la primera temporada de Separación relacionadas con Dylan. ¿O es que has olvidado esa maldita fiesta de gofres? ¿Qué demonios pasó ahí?

Después de mucha anticipación a lo largo de la temporada, en el episodio ocho Dylan por fin pudo disfrutar de su fiesta de gofres en recompensa por su gran productividad como refinador de datos durante el último cuatrimestre. Muy bien. ¿Pero quién iba a pensar que la fiesta de gofres consistía en comer un plato de gofres en la réplica de la casa del fundador de Lumon, la inquietante figura mesiánica de Kier Eagan?

Bueno, hasta ahí no está mal. Una pequeña sátira, habitual en Separación, equiparando la cultura corporativa con el culto de una religión sectaria. Pero es que al acabar el plato Dylan recibe la instrucción de tumbarse en la cama del fundador, se pone una máscara de Kier y aparecen cuatro bailarines semidesnudos haciendo bailes sexuales mientras llevan máscaras gigantes que representan los cuatro temperamentos de la doctrina de Kier: Aflicción, Picardía, Temor y Malicia. ¿Esclavos sexuales bajo las máscaras de los que alguna vez conoceremos su identidad?

