La segunda temporada de 'La chica de nieve' comienza su rodaje: fecha de estreno, sinopsis y reparto

Con más de 134,8 millones de horas vistas, la primera temporada de La chica de nieve se convertía en una de las series españolas de mayor éxito en Netflix en 2023. La adaptación del bestseller homónimo del autor malagueño Javier Castillo captaba la atención del público con la desaparición de la pequeña Amaya en una cabalgata de los Reyes Magos y la posterior investigación de la periodista Miren Rojo (Milena Smit).

La serie creada por Jesús Mesas Silva y Javier Andrés Roig, protagonizada también por Jose Coronado, Aixa Villagrán, Loreto Mauleón y Raúl Prieto, abría la puerta a una posible continuación tras los pasos de la saga literaria de Castillo. Pocas semanas después, Netflix anunciaba la adaptación de El juego del alma, la segunda entrega de esta franquicia que en 2023 publicaba la tercera obra, El cuco de cristal.

Ahora, el rodaje de la segunda temporada dará comienzo el próximo 15 de enero, con el retorno de Milena Smit al set. Unas grabaciones que tendrán lugar las próximas semanas entre Málaga y Madrid, y que ya nos han dado pistas de lo que veremos en los nuevos seis episodios con el fichaje de Miki Esparbé (Smiley).

'La chica de nieve' 2T': Sinopsis

Tras resolver el caso que conmocionó durante años a la sociedad malagueña con la desaparición de la pequeña Amaya, Miren Rojo continúa su labor como periodista en Diario Sur. Pero aquello que descubrió mientras investigaba el caso y su propio pasado volverán a resucitar los fantasmas que llevan años persiguiéndola. "¿Quieres jugar?". Esta es la pregunta escrita en un sobre que recibe junto a una polaroid con una joven amordazada que iniciará un pasatiempo macabro en esta adaptación de El juego del alma.

Según la sinopsis oficial: "Miren investiga esta vez un colegio elitista que parece estar en el centro de la desaparición y asesinato de dos jóvenes. Lo hará junto a Jaime, un periodista de investigación que llega al diario Sur huyendo de su pasado e intentando recuperar su reputación perdida. Misterios, secretos, mentiras y unos personajes tan llenos de heridas como la propia protagonista".

Trilogía de 'La chica de nieve'

'La chica de nieve' 2T': Reparto

La actriz Milena Smit, conocida por sus anteriores papeles en películas como Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, o No matarás, de David Victori, recupera al personaje de la periodista del periódico Diario Sur, Miren Rojo. La actriz volverá a estar acompañada en la redacción de Aixa Villagrán (La Mesías), Marco Cáceres (No me gusta conducir) y Jose Coronado (Entrevías).

Los nuevos episodios también contarán con la incorporación de Miki Esparbé (Smiley, El inocente) en el papel de Jaime, un nuevo compañero de trabajo de Miren, así como de los fichajes de Luis Callejo (La noche más larga, Vestidas de azul), Luis Bermejo (Magical Girl, Nasdrovia), Vicente Romero (La novia gitana) y Hugo Welzel (La chica invisible, El hijo zurdo).

'La chica de nieve' 2T': Fecha de estreno

A juzgar por el inicio del rodaje estas semanas, la serie podría estrenarse en enero de 2025, exactamente dos años después de la emisión de la primera temporada. Una fecha aproximada para esta segunda temporada que incluso podría retrasarse aún más.

