Sebastian Stan comparte su primera vez con el nuevo traje de Bucky para 'The Falcon and the Winter Soldier'

Tras un año de sequía, este 2021 Marvel Studios ha dado finalmente comienzo a la esperada Fase 4 con su primera serie para Disney+, Bruja Escarlata y Visión. A la espera de lo que pueda pasar con los estrenos de cine del prolífico MCU, al menos tenemos aseguradas unas cuantas series para este año.

La segunda en llegar a la plataforma será The Falcon and the Winter Soldier, que reunirá a los mejores amigos de Steve Rogers (Chris Evans), Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan), en una aventura global en la que también se toparán con viejos conocidos como la agente Sharon Carter (Emily VanCamp) y el barón Zemo (Daniel Brühl).

Sebastian Stan ha compartido ahora una de las primeras veces en las que se puso el nuevo traje de Bucky, para la prueba de cámara de la serie, en octubre de 2019:

"Prueba de cámara, octubre de 2019. Menos de dos meses para el estreno". En la foto, vemos al actor con el nuevo corte de pelo de Bucky (no se había cortado la melena desde Capitán América: El primer vengador) y su nuevo traje.

The Falcon and the Winter Soldier, en palabras de Stan mucho más próxima a Capitán América: El Soldado de Invierno que a otros filmes de la Casa de las Ideas, llegará el 19 de marzo a la plataforma. Creada por Malcolm Spellman y dirigida por Kari Skogland, en un principio iba a ser la primera ficción marvelita en aterrizar en Disney+, pero, debido a la pandemia, hubo que alargar su rodaje y Bruja Escarlata y Visión terminó por debutar primero en el servicio.