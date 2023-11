Sean Penn crea polémica al hablar de la muerte de Matthew Perry: "No puedo decir que me haya sorprendido"

En la temporada 8 de Friends, el actor y director Sean Penn sorprendió con su aparición en los episodios El de la mancha y El de la fiesta de Halloween. Un cameo en en el que interpretó al prometido de Úrsula, la gemela malvada de Phoebe (Lisa Kudrow), del que esta última terminaba enamorándose. Los fans de la sitcom aún recuerdan este momentazo de la serie, al igual que lo hace el norteamericano, quien estos días hablaba sobre la muerte de Matthew Perry.

"No puedo afirmar haberlo conocido bien, pero me caía muy bien ", dijo Penn en el episodio del miércoles de Piers Morgan Uncensored. "Lo vi hace poco. Ambos estábamos cogiendo un vuelo desde el aeropuerto de Los Ángeles y lo felicité por lo que sabía de su libro".

Penn se refiere al libro autobiográfico de Matthew Perry, Amigos, amantes y aquello tan terrible, donde hablaba sobres sus problemas con las drogas y el alcohol, siendo estas semanas de las obras más vendidas en las librerías. De esta forma, Penn no duda en señalar a Perry como "un tipo talentoso", pese a que aún no ha leído el libro, pero sí ha visto algunas de las entrevistas al respecto.

La crónica de una muerte anunciada

"Parecía estar hablando de ello, lo había afrontado y era muy inteligente y audaz al respecto. Ofrecía generosamente su experiencia a la gente para que fuera útil. Su muerte es trágica, pero no puedo decir que me haya sorprendido mucho. No sé qué dice todo el informe del forense y todo eso, pero sé que había causado mucho daño a sus órganos a lo largo de los años", terminaba confesando el actor sobre la muerte prematura de Matthew Perry a los 54 años.

Entre las anécdotas que compartían los dos en el rodaje de Friends, Matthew Perry llegaría a confesar una idea fallida junto a Sean Penn. "Incluso contando con gente tan poderosa como Sean Penn, no obtuvimos el visto bueno para ir disfrazados con trajes ridículos de conejitos rosas y romper una cuarta pared que finalmente permaneció en su lugar", señalaba el actor que interpretaba a Chandler, que finalmente vestía este traje solo. Unos días aparentemente felices que en su vida personal no lo eran tanto.

El propio Sean Penn ya era acusado en el pasado de haber acudido drogado a una entrevista en 2018, donde confesaba que estaba así por los somníferos, mientras que también enfrentó los problemas de adicción de su hijo Hopper Penn, y participó en el documental de Netflix Cuando conocí al Chapo, abordando las entrañas de la problemática del mundo de las drogas y viendo amenazada por ello su propia existencia.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.