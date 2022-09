"Se sabía chistes enteros": la (sorprendente) serie favorita de la reina Isabel II

El pasado 8 de septiembre falleció Isabel II, reina de Inglaterra durante siete décadas e icono de la cultura británica. Como era de esperar, su muerte ha sumido al país en un luto prolongado, que se extiende al audiovisual a través de cierres ceremoniales de cines (aunque algunos se han comprometido a retransmitir el funeral) o la suspensión “por respeto” del rodaje de la última temporada de The Crown. También ha traído aparejado un interés floreciente en su figura, que ha devuelto a la citada The Crown a lo más alto de los tops de Netflix, y especialmente deriva en que todo el mundo quiera conocer más detalles de su vida. Incluso los más anecdóticos, como cuáles eran sus gustos y hobbys.

En los últimos días ha trascendido que Isabel II fue una ávida espectadora de Twin Peaks, y que adoraba al locutor de radio Terry Wogan. Opiniones más o menos convencionales, que ahora chocan con la revelación que ha hecho en The New Statesman el periodista Phil Jones. En 2001 Jones fue invitado al palacio de Buckingham y tuvo una larga conversación con la reina. Fue algo incómoda durante parte de sus tramos, pero todo quedó compensado con una revelación que Jones ha mantenido en secreto durante más de 20 años. Ahora la ha sacado a la luz, y esta es nada menos que el título del show que más pasiones levantó en Isabel II, no solo siguiéndolo puntualmente sino aprendiéndose chistes y diálogos.

“En 2001 me invitaron a un acto con los medios de comunicación en el palacio de Buckingham. Estuvimos charlando durante mucho tiempo, lo cual era bastante surrealista. No paraba de pensar ‘¡maldita sea, estoy hablando con la reina y no se me ocurre nada que decir!’”, recuerda Jones. “Al final le pregunté ¿cuál es tu serie favorita?’. Inmediatamente respondió The Kumars at No. 42. Y, lo que es más sorprendente, procedió a recitar algunas de las frases del personaje de la abuela, que interpretaba la brillante Meera Syal”. Ese es el título: The Kumars at No. 42. Se trata de un programa que seguramente en España conozcamos poco, pero en su momento tuvo una gran audiencia en la BBC.

The Kumars at No. 42 se emitió entre 2001 y 2006, y se centraba en una familia ficticia, de ascendencia india, que vivía en Wembley. Sanjeev Kumar (Sanjeev Bhaskar) tenía el sueño de ser presentador de televisión, y había convencido a sus parientes de apoyar ese sueño… dentro de su propia casa. De modo que los Kumar montaban todo un plató en el hogar, y ahí recibían a múltiples invitados famosos con una mezcla de guion y comedia improvisada. La fama del show fue suficiente como para que en 2014 Sky diera luz verde a un revival, titulado The Kumars, al que acudieron figuras como Daniel Radcliffe, Olivia Colman o Terry Gilliam.

