"¿Qué hago? ¿Parar de envejecer?": Sarah Jessica Parker estalla contra las críticas por parecer mayor en el reboot de 'Sexo en Nueva York'

El mes que viene, Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), Charlotte York Goldenblatt (Kristin Davis) y Miranda Hobbes (Cynthia Nixon) regresarán a la pequeña pantalla en And Just Like That, secuela de la exitosa serie Sexo en Nueva York que volverá a llevarlas a la ciudad de los rascacielos con viejos conocidos como Mr. Big (Chris Noth) o Stanford Blatch (interpretado por el fallecido Willie Garson).

HBO Max ya ha lanzado imágenes promocionales sobre esta continuación en la que no estará Kim Catrall, la inolvidable Samantha, y muchos usuarios en redes no han tardado en criticar el aspecto de las tres protagonistas, asegurando que parecen demasiado mayores.

En una entrevista para Vogue, Sarah Jessica Parker se ha referido ahora a estos comentarios y ha defendido que el revival retrate a sus personajes abrazando la cincuentena. "Hay mucha conversación misógina en respuesta a nosotras que nunca habría con un hombre", ha asegurado la actriz, refiriéndose a cuando comió con su amigo Andy Cohen durante el verano y los medios solo se obsesionaron con sus canas y no con las de él.

"Todo el mundo tiene algo que decir: 'Tiene demasiadas arrugas, no tiene las suficientes arrugas", añade: "Parece como si la gente no quisiera que estemos perfectamente a gusto con donde estamos, como si casi disfrutaran con que nos doliera lo que somos ahora, ya sea porque hayamos optado por envejecer de forma natural y no ser perfectas, o porque hagamos algo que nos hace sentir mejor. Sé cómo me veo. No tengo elección. ¿Qué voy a hacer? ¿Parar de envejecer? ¿Desaparecer?".

Recordemos que And Just Like That sigue a Carrie y a sus mejores amigas lidiando una vez más con su vida, el amor y, por supuesto, el sexo, en la cincuentena. Nixon, que da vida a Miranda, también se ha mostrado satisfecha con el retrato que hace la serie de las mujeres de 50 años: "Me gusta que no intentamos rejuvenecer la serie. No incluimos a una sobrina de 21 años. Creo que es revolucionario hacer una ficción sobre mujeres de mediana edad, con sus cuerpos femeninos que envejecen".

