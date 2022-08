'Sandman': Neil Gaiman se burla de las críticas homófobas hacia su serie

Con Sandman subiendo como la espuma en las listas de lo más visto en Netflix, el escritor Neil Gaiman se está viniendo muy arriba. Algo que se nota mucho en sus redes sociales, y que ha llevado al escritor a desarrollar un hobby de lo más peculiar: coleccionar las críticas que atacan al show por su gran número de personajes LGTB.

En su Tumblr (por raro que parezca), el creador de Morfeo (Tom Sturridge) ha recopilado un ramillete de opiniones, publicadas en IMDB, que derraman los cargos habituales. "Le hubiera puesto un 10 si no fuera por tanta mierda gay", "parece que todo el mundo es gay y se están comiendo las bocas todo el rato", "bienvenidos a un mundo en el que la gente hetero no existe", "no he visto una serie con tanta mierda 'woke' en mi vida", son algunos de sus hitos.

Gaiman tiene el desparpajo suficiente como para titular uno de estos posts "Algunas opiniones 'útiles' por si tenéis dudas sobre si ver Sandman". Y, en otro de ellos, explica por qué decidió llenar su cómic original para DC con personajes no hetero ni cisgénero, algo que (allá por 1988) resultó una pequeña gran revolución en el mundo de los tebeos.

El texto, comienza el autor, va dedicado "a todos los que lloriquean quejándose de que han hecho la adaptación de Sandman 'extra gay' sin ningún motivo".

Los cómics, recuerda Gaiman, comenzaron a publicarse cuando el gobierno de Margaret Thatcher promulgó en Reino Unido la llamada 'Sección 28', "una ley verdaderamente distópica" que no solo prohibía la enseñanza en las escuelas acerca de la homosexualidad como un "estilo de vida aceptable o una presunta relación familiar", sino que también amenazaba con retirar la financiación a instituciones u organizaciones que "promovieran" la diversidad sexoafectiva.

Ante esta medida ("deliberadamente confusa, para darle poder a los homófobos y asustar a los activistas", según Gaiman), el escritor londinense decidió reaccionar a través de sus viñetas. "Este es el contexto en el que se publicó Sandman", explica. "Y me salió hermosamente, maravillosamente y deliberadamente queer de la hostia".

La serie de Netflix, prosigue, "no ha cambiado la sexualidad de ningún personaje. Todo lo que ha hecho ha sido respetarla en una época en la que hacerlo no podría ser más importante. Cuando las leyes como la 'Sección 28' están en auge una vez más".

Además de postear un cómic, realizado junto al dibujante Bryan Talbot, para una antología de historietas contra la homofobia impulsada por Alan Moore (Watchmen), Neil Gaiman se despide explicando un poco más de qué va su obra, por si alguien no lo hubiera pillado aún.

"Sandman habla de expectativas, legados y familias. Es un rechazo a las grandes narrativas y los ideales falsos. Va de enfrentarte a los lugares más oscuros del mundo para encontrar la versión más auténtica de ti mismo", escribe. Y remacha: "Por supuesto que la gente queer somos el eje de esta historia. Siempre lo hemos sido".

