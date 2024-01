La adictiva serie corta del creador de 'Engaños' que puedes ver en Netflix y no te puedes perder

El de Harlan Coben es un nombre conocido, por igual, por los amantes de la literatura y el cine. Como escritor, Coben es un autor elogiado por el propio Stephen King y célebre por su saga sobre Myron Bolitar, un agente deportivo que resuelve crímenes. En 2005, Coben publicó la novela El inocente, que sería adaptada en España por Oriol Paulo en forma de miniserie y con Mario Casas como protagonista.

En 2016, Coben decidió atravesar la frontera que separa a los creadores literarios de los cinematográficos y firmó la serie The Five, que no estaba basada en ninguna de sus publicaciones. Esta etapa ha sido la responsable de que Netflix haya estrenado 2024 con la serie Engaños, protagonizada por Michelle Keegan (Brassic) y Richard Armitage (la trilogía de El Hobbit), y cuyo material de partida es la novela homónima que el mismo Coben escribió en 2016.

'Engaños', miniserie de Netflix NETFLIX / VISHAL SHARMA

El inocente y Engaños demuestran que Netflix tiene reservado un hueco en su catálogo para Harlan Coben. Ambas producciones no son las únicas vinculadas a este versátil autor que tienen cabida en el gigante del streaming. También figuran en él la serie polaca Ni una palabra, las británicas Quédate a mi lado y No hables con extraños (creada también por él) y la francesa Por siempre jamás, todas basadas en una obra del escritor; y Safe, una anomalía dentro de este apartado. Te contamos por qué.

‘Safe’: Sinopsis

A diferencia de las citadas, Safe no parte de ninguna novela de Coben, sino de una idea original del autor estadounidense para televisión. Sin embargo, Safe es plenamente coherente con una obra dominada por los giros imprevisibles, los crímenes irresolubles y una fauna humana plagada de sospechosos en potencia. En esta serie de ocho episodios, la desaparición de la hija de un adinerado cirujano le descubre a este varios secretos que ignoraba sobre su propia vida y entorno.

‘Safe’: Reparto

Protagonizada por un Michael C. Hall que, tras ser forense en Dexter y tanatopractor en A dos metros bajo tierra, vuelve a enfundarse una bata sanitaria, Safe cuenta con la participación de Amanda Abbington (Sherlock) y Hannah Arterton (The Five).

