Robert Rodriguez y Sofía Vergara preparan una versión femenina de ‘El Zorro’

La creación de El Zorro es responsabilidad de Johnston McCulley y data de 1919, de modo que más de un siglo después no es de extrañar que acabe por ser sujeto de grandes cambios. Sobre todo teniendo en cuenta la trayectoria tan prolífica que ha tenido el personaje dentro del audiovisual, siendo interpretado por Douglas Fairbanks, Alain Delon o Antonio Banderas en las dos últimas películas de esta caótica franquicia: La máscara del Zorro y La leyenda del Zorro. A finales de los 90 Robert Rodriguez estuvo a punto de dirigir La máscara (siendo sustituido por Martin Campbell) y de hecho llegó a designar a Banderas como candidato, pero ahora va a tener la oportunidad de resarcirse.

En diciembre de 2019 sabíamos que NBC había puesto en marcha una serie de El Zorro con protagonista femenina, sin que de esta no se supiera nada más allá de la vinculación de Alfredo Barrios Jr como ideólogo de la historia. Ahora, según recogen medios como Deadline, sabemos que el estudio ha dejado el proyecto en manos del citado Robert Rodriguez y su hermana Rebecca, estando ambos encargados de desarrollar el guion y contando en la producción, además, con Sofía Vergara (Modern Family). La idea de que el héroe anteriormente conocido como Diego de la Vega o Alejandro de la Vega sea ahora una mujer no ha variado, y el mismo día en que la compañía ha dado luz verde a un revival de iCarly vemos cómo constata su propósito de darle nueva vida al Zorro.

Para quien, por cierto, no sería en absoluto la primera vez que es protagonista de una serie de televisión, puesto que en el pasado encabezó varios seriales e incluso una recordada producción de Walt Disney en la década de los 50. No hay ninguna actriz asociada por ahora a la serie, pero sí se han dado ciertos detalles sobre el argumento: como cabía esperarse se ambientará en la actualidad, y su protagonista será Sola Dominguez, artista underground que combate la injusticia social vistiéndose como Zorro. Un nuevo proyecto para la agenda de Rodriguez, que recientemente dirigía un capítulo muy espectacular de The Mandalorian y estrenará muy pronto en Netflix Superniños.