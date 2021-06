Robert Emms (‘Chernobyl’, ‘La materia oscura’) se une al reparto de la serie de Cassian Andor

De entre las películas producidas por Disney una vez adquirió Lucasfilm, pocas han conseguido la unanimidad entre los fans de Rogue One: Una historia de Star Wars. De ahí que no sorprendiera que la Casa del Ratón quisiera darle un spin-off en forma de serie, aunque sí lo hiciera un poco que fuera Cassian Andor el elegido para protagonizarlo. Encabezada por Diego Luna, la serie Andor exploraría los años previos a que se uniera a la Alianza Rebelde, y aunque este personaje distara de ser el elemento más memorable de Rogue One, no cabe duda de que Disney tiene depositadas grandes expectativas en el formato.

Para empezar, porque quiere que Andor dé pie a más de una temporada, con el fin de que el personaje se tope en algún momento del futuro con K-2S0, el droide interpretado por Alan Tudyk. Por ahora dicho actor no forma parte del reparto, aunque sí es el caso de Robert Emms, la nueva incorporación a Andor de la que se hacen eco medios como Deadline. ¿Y quién es Robert Emms? Pues puede que te suene de películas como War Horse o Jurassic World: El reino caído, pero en su currículum destacan las recientes series de televisión Chernobyl y La materia oscura, ambas producidas por HBO. Como es de esperar, no se conocen detalles sobre su personaje.

Andor inició recientemente su rodaje en Reino Unido, y además de Luna y Emms cuenta en su reparto con Genevieve O’Reilly volviendo como Mon Mothma tras La venganza de los Sith y la propia Rogue One. Otros intérpretes destacados con Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Fiona Shaw y Denise Gough, mientras que detrás de las cámaras encontramos a Toby Haynes como director y a Tony Gilroy entre los guionistas, quien en su momento estuvo al cargo de los mediáticos reshoots de Rogue One. Andor ha sido descrita como un thriller de espionaje y el plan es que su primera temporada de 12 capítulos llegue a Disney+ a lo largo de 2022.

