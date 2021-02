De 'Riverdale' a 'Batwoman', The CW renueva hasta 12 series

La cadena estadounidense The CW ha anunciado la renovación de hasta 12 de sus ficciones más reconocidas, entre las que podemos encontrar Batwoman, The Flash, Legends of Tomorrow o RIverdale. Estas ficciones regresarán en la temporada 2021-22, como ha anunciado The Hollywood Reporter.

Esto supone nuevos episodios para algunas de las series más longevas de la cadena. Para The Flash será su octava temporada, mientras que para Riverdale y Legends of Tomorrow será la séptima. Por su parte, la nueva imagen de Batwoman contará con una tercera tanda de capítulos.

Entre las continuaciones de las series se encuentra un listado de 12 series: el nuevo Walker, All American, Batwoman, el reboot de Embrujadas, Dinastía, The Flash, In the Dark, Legacies, Legends of Tomorrow, Nancy Drew, Riverdale y Roswell, New Mexico. Quedarían así confirmados los finales de Supergirl y Black Lightning.

Este adelanto ha supuesto una sorpresa para los fans, puesto que algunas series todavía tienen pendientes de estreno temporadas rodadas o, en el caso de Walker, no han sido estrenadas. Un movimiento que se habría producido por la amenaza de una huelga de guionistas en primavera.

Aunque Walker ya ha sido renovada antes de su estreno, otros programas podrían seguir sus pasos próximamente. The CW también tiene pendiente de lanzamiento estos meses Superman & Lois, Kung Fu y Republic of Sarah.