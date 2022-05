‘Rick y Morty’ prepara un spin-off en forma de anime

En Adult Swim son conscientes de que su serie estrella es Rick y Morty, algo que siguió confirmando cuando el año pasado estrenara su quinta temporada. Por supuesto, hay muchos más episodios en camino, pero los productores creen que el multiverso por el que navegan estos trasuntos de Marty McFly y Doc Brown puede expandirse aún más, y por eso ya están pensando en spin-offs. Es decir, a lo largo de su andadura la serie de Dan Harmon ya ha dado pie a cortos lanzados directamente a Internet en calidad de apéndices de Rick y Morty original, pero hasta ahora no nos habíamos encontrado otra serie como tal. Esto está a punto de cambiar.

Según recoge The Hollywood Reporter, Adult Swim ha dado luz verde a un spin-off en formato anime de Rick y Morty. Su título, algo obvio de más, es Rick & Morty: The Anime, y se compondrá inicialmente de diez episodios. No sería la primera vez que la serie de Harmon coquetea con este estilo de animación, y de hecho para dar continuidad a la propuesta se ha recurrido a los servicios de Takashi Sano, quien ya ha firmado dentro de la serie principal los cortos Rick y Morty vs Genocider y Summer meets God (Rick meets Evil). El apellido de Sano no ha hecho sino ganar notoriedad en los últimos tiempos, gracias a su presencia al frente del anime Tower of God. Sano está, cómo no, muy emocionado con este proyecto.

“El multiverso no deja de presentar desafíos a Rick y su pandilla, pero siempre se las apañan para estar a la altura de las circunstancias”, declara. “Me siento honrado de tener la oportunidad de contar una nueva historia de esta increíble familia. Espero que disfrutéis de sus nuevas aventuras”. Rick & Morty: The Anime viene producida por Telecom Animation Film y su trama repasará ciertos acontecimientos de la serie madre vistos desde una nueva perspectiva, aunque el plan es que se trate sobre todo de una trama autónoma. No es el único anuncio, por lo demás, que Adult Swim ha realizado hoy.

La cadena también ha confirmado su vinculación a otro anime titulado Ninja Kamui, centrado en un ninja que busca venganza por el asesinato de su familia a través de la América rural. Lo firma nada menos que Sunghoo Park, responsable de la reciente sensación del medio Jujutsu Kaisen.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.