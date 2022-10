Rian Johnson y Natasha Lyonne resuelven misterios: tráiler de 'Poker Face'

Desde el triunfo de Puñales por la espalda en 2019 Rian Johnson ha estado muy ocupado, y ha convertido el whodunit en el centro de su ocupación. Sigue vinculado a Star Wars con esa trilogía que, se supone, algún día verá la luz en Disney, pero el revoltoso director de Los últimos Jedi se ha topado a partir de Puñales por la espalda con una oportunidad de oro de comprometerse con el género que más le entusiasma. Así es como ha acordado desarrollar dos secuelas para Netflix: la primera de ellas es Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion y llegará este 23 de noviembre a cines seleccionados para exactamente un mes después, el 23 de diciembre, hacer lo propio en el catálogo de Netflix.

El misterio de Glass Onion nos presenta un nuevo caso para el Benoit Blanc de Daniel Craig, rodeado de un reparto de lujo que integran Edward Norton, Dave Bautista, Kathryn Newton o Kate Hudson. Las expectativas están por las nubes tras unas primeras críticas fabulosas, pero no es el único whodunit que Johnson preparaba estos meses. Y es que también se ha embarcado en Poker Face, una serie de misterio para Peacock (la plataforma de streaming de NBCUniversal de la que aún no hay ni rastro en España) que supondría su regreso a televisión luego de dirigir un puñado de episodios de Breaking Bad. Johnson escribe, dirige y produce los diez episodios que integran Poker Face: proyecto que no hay que confundir con la película del mismo título que protagonizan Russell Crowe y Liam Hemsworth y se estrena este noviembre en EE.UU.

La Poker Face que nos interesa, por su parte, llegará a Peacock el 23 de enero de 2023. En su día de estreno lanzará cuatro episodios de golpe, para a partir de cada jueves siguiente estrenar los seis episodios restantes. Aún no sabemos cómo podría llegar la serie a España, pero hay más ansiedad por saberlo que nunca pues Poker Face acaba de lanzar su primer tráiler. Este nos presenta a la protagonista de la serie: la amargada detective Charlie Cale, que tiene la facultad de detectar cuando alguien está mintiendo. Cale está interpretada por Natasha Lyonne (Muñeca rusa) como la gran estrella de la serie, aunque Poker Face cuenta con un plantel de intérpretes a la altura de los Puñales por la espalda.

Poker Face se articula como varios misterios encadenados de forma semanal, con sospechosos que interpretan nombres como Adrien Brody, Joseph Gordon-Levitt (colaborador asiduo de Johnson), Ron Perlman, Nick Nolte, Tim Blake Nelson, Jameela Jamil, Chloë Sevigny, Ellen Barkin, Simon Helberg o Lil Rel Howery. El breve teaser ya nos pone en situación con el carisma de Lyonne y el lecho musical de House of the Rising Sun de The Animals. Puedes ver el avance bajo estas líneas.

