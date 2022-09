Rhea Seehorn y Vince Gilligan volverán a colaborar en una serie de Apple tras 'Better Call Saul'

Estos días las redes se ven envueltas en un insistente debate sobre qué serie es mejor, si Breaking Bad o su precuela Better Call Saul. Algo hasta cierto punto inevitable teniendo en cuenta la magnífica última temporada de la serie protagonizada por Bob Odenkirk, que según concluyó recientemente muchos esperaban que los Emmy fueran a recompensarla con justicia. No lo hicieron, y lo que más dolió a muchos fans fueron que ni siquiera premiaran a Rhea Seehorn, intérprete de la coprotagonista Kim Wexler, tras varios años a cargo de un personaje fascinante. Esta indignación queda ahora atrás, pues Seehorn tiene un nuevo proyecto por delante. Uno no muy lejos de la órbita de Better Call Saul.

The Hollywood Reporter recoge que Vince Gilligan, creador tanto de Breaking Bad como de Better Call Saul, se ha embarcado en otra serie manteniendo la colaboración con Seehorn, que sería su protagonista. Se trata de un proyecto aún sin título ni argumento confirmado (tampoco se sabe nada del papel de Seehorn) de la que Gilligan será showrunner para Apple TV+. Una serie que no solo marcará su reunión con la aclamada actriz, sino también con los productores Zack Van Amburg y Jamie Erlicht (quienes dieran luz verde en su momento a Breaking Bad y ahora lideran la producción streaming de Apple), además de con Chris Parnell, antiguo ejecutivo de Sony. De la serie Gilligan ha dejado caer, asimismo, que no estará centrada en ningún antihéroe, al contrario que sus series previas.

“Después de 15 años pensé que tocaba tomarse un descanso de escribir antihéroes y, ¿quién es más heroica que la brillante Rhea Seehorn? Hace mucho tiempo que va tocando que tenga su propia serie, y me siento afortunado de poder trabajar con ella en esta”, declara Gilligan. “¡Y qué alegría reunirse con Zack Van Amburg, Jamie Erlicht y Chris Parnell! Jamie y Zack fueron los primeros que dijeron sí a Breaking Bad hace tantos”. La serie queda en manos de Sony Pictures TV (que ya produce para Apple series como The Afterparty o For All Mankind), y la compañía ha confirmado dos temporadas de golpe. Gilligan ejercerá igualmente de productor ejecutivo a través de su sello High Bridge Productions.

