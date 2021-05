Esta es la respuesta matemática al gran problema geométrico de 'Friends'

Si te has mudado recientemente, has ayudado a tus amigos en una mudanza o has comprado un mueble de gran tamaño sin contratar el transporte aparte, existen un 100% de posibilidades de que hayas recordado ese episodio de Friends –concretamente, el 16º de la quinta temporada– en el que Ross (David Schwimmer) se compra un sofá y pide ayuda a Rachel (Jennifer Aniston) y Chandler (Matthew Perry) para subirlo hasta su nuevo apartamento.

El motivo es una firme enseñanza que nos dejó la serie: estas cosas suelen acabar mal. En el caso concreto de Ross, fue con el sofá atascado en las escaleras por mucho que el se desgañitara pidiendo a sus amigos: "¡Girad! ¡Girad! ¡Girad!" ("Pivot!" en versión original).

Hace unos años, el portal SpareRoom se propuso investigar si los sudores de Ross, Rachel y Chandler fueron excesivos y ver si realmente sí había una manera de que el sofá pasara por la estrecha escalera del edificio. Con motivo de la emisión del esperado reencuentro de los protagonistas en Friends: The Reunion han refrescado sus averiguaciones.

Tal y como aseguraron entonces, por mucho que Ross se empeñara en reclamar a sus amigos que giraran el mueble, la clave para subirlo no estaba ahí sino en la inclinación. Caroline Zunckel, una consultora de datos a la que preguntan en SpareRoom, lo tiene claro: Ross tendría que haber aplicado el teorema de Pitágoras.

El teorema establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Realizando una estimación de las medidas del sofá en posición vertical y de las escaleras, Zunckel emplea el teorema para averiguar el ángulo de inclinación necesario para hacer pasar el mueble por el hueco.

Para mayor facilidad, puedes ver el proceso en la siguiente infografía explicativa.

Cómo mover el sofá de Ross en 'Friends' SpareRoom

Los pasos propuestos por Caroline Zunckel son los siguientes:

1. Medir el ancho de las escaleras, y el ancho y el largo del sofá.

2. Usar la ecuación para calcular el ángulo al que hay que rotar el sofá en el cuarto paso.

3. Subir el sofá hasta el tope máximo que se pueda.

4. Inclinar el sofá en vertical hacia el techo hasta el ángulo mínimo que se calculó en el segundo paso. De este modo podrá girar en la escalera sin quedarse atascado.

5. Una vez superada la curva de las escaleras se puede volver a inclinar el sofá hasta su posición original para cargarlo en paralelo a las escaleras durante el resto del trayecto.

6. Una vez colocado el sofá, se puede usar para sentarse en él a beber cerveza con tus amigos (¡y agradecerles que te hayan ayudado!).