Repaso del año en Amazon Prime Video: 10 series que deberías ver antes de que empiece septiembre

Todavía quedan algunas semanas de caluroso verano por delante y hay que buscar entretenimiento, tanto si vives lejos de la playa y estas apoltronado en el sofá, como si estás de vacaciones y necesitas ponerte una buena serie entre pescadito y pescadito. En lo que va de año, Prime Video ha tenido una intensa actividad en cuanto a estrenos y entre ellos encontramos algunos títulos tan interesantes como la paranormal Outer Range o la esperada secuela de The Boys, The Boys Presents: Diabolical.

A continuación, te dejamos un listado con lo más destacable del año para que empieces septiembre sin asignaturas pendientes.

Operación Marea Negra

Esta miniserie española inspirada en la operación policial del mismo nombre sigue a un pescador español, un mecánico brasileño y un narco colombiano en su intento por llegar a las costas gallegas con tres toneladas de cocaína en un semi-sumergible. La serie, protagonizada por Álex González (3 Caminos) con las interpretaciones de Leandro Firmino (City of God), Bruno Gagliasso (Marighella) y Nerea Barros (La Isla Mínima) entre otros, sigue los momentos de tensión dentro del narco-submarino mientras los protagonistas se enfrentan a todo tipo de contratiempos en una carrera contra las autoridades para llegar a su destino. La serie, creada por Patxi Amezcua y Natxo López, cuenta con la dirección de Daniel Calparsoro y Oskar Santos.

As We See It

Creada por Jason Katims (Friday Night Lights), As We See It es una propuesta divertida y original que navega entre la comedia y el drama con un resultado brillante. Tres personas en el espectro autista (Rick Glassman, Sue Ann Pien y Albert Rutecki) comparten piso mientras intentan llevar una vida normal, como cualquier otro adulto. Los pormenores del día a día y sus problemas en ámbitos como el trabajo o el amor generarán situaciones delirantes, pero también tiernas, que consiguen acercarnos a unos protagonistas muy especiales. As We See It logra reflejar las complicaciones que enfrentan las personas en el espectro autista desde el respeto, pero sin dejar de lado la simpatía y el descaro.

Días mejores

Sigue las sesiones de terapia y el proceso de luto de un grupo de personas que han perdido a sus parejas. La dificultad para transitar cada duelo se vuelve el centro de esta enternecedora historia, pero también el amor y el apoyo que se brindan entre ellos y cómo sanar les permite volver a vivir sus vidas y lograr sobrellevar el dolor. No solo cuenta con un reparto ejemplar liderado por la siempre grande Blanca Portillo -en el papel de la terapeuta-, sino que transmite un mensaje poderoso para recordar ahora y siempre. La serie es una creación de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, después de firmar juntos Reyes de la noche o Refugiados.

Sin límites

Amazon tampoco se queda corto en su apuesta por los títulos españoles y para muestra, ya vamos por el tercero de esta lista. Este drama histórico protagonizado por Álvaro Morte (La casa de papel) y Rodrigo Santoro y dirigida por el británico Simon West (Con Air, Los mercenarios 2), sigue a los exploradores españoles Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes en su increíble expedición alrededor del mundo. Un viaje épico narrado con inteligencia, ambición y verosimilitud, sobre uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad que permitió confirmar que la tierra es redonda.

Outer Range

Josh Brolin (Dune) protagoniza esta ecléctica producción que se mueve entre la ciencia ficción y el thriller con un resultado que ha fascinado a la crítica por su capacidad para sorprender y conjugar los elementos sobrenaturales con la tensión de las rencillas, más mundanas, entre los personajes principales. Los Abbot son una familia de rancheros de Wyoming dedicados al duro trabajo de la tierra y el ganado. La tensión con sus vecinos, los Tillerson, crece cuando estos reclaman parte de sus tierras como propias. La llegada de una extraña campista al rancho y la aparición de un misterioso agujero traerán consigo grandes incógnitas y algunas respuestas sobre lo que esconden esos terrenos.

Un lobo como yo

Creada por Abe Forsythe (Little Monsters), Un lobo como yo explora la relación entre Gary (Josh Gad), quien lidia con la reciente muerte de su mujer junto a su hija Emma (Ariel Donoghue), y Mary (Isla Fisher), una desconocida que aparece en sus vidas tras un accidente de tráfico. Ambos comenzarán una relación afectiva constantemente entorpecida por la necesidad de Mary de mantener el pulso entre lo que puede y lo que no puede compartir sobre sí misma. Sin duda, una propuesta diferente que consigue ofrecer algo más que una comedia romántica al uso y que destaca por las magníficas interpretaciones de sus protagonistas.

Reacher

Basada en la novela Zona peligrosa de Lee Child, Nick Santora (Scorpion, Ex convictos) toma las riendas de este thriller policiaco encabezado por un convincente y musculoso Alan Ritchson (Dark web). Una nueva adaptación que pelea con dignidad en la misma liga que la que protagonizó Tom Cruise en 2012. Jack Reacher (Ritchson), un militar retirado, se ve envuelto en un montaje en el que se le acusa de un asesinato que no ha cometido. En su intento por probar la verdad tendrá que enfrentarse a una red de mentiras en la que están involucrados los altos poderes de la ciudad. Si buscas escenas de lucha perfectamente coreografiadas con patadas y puñetazos a tutiplén, Reacher es tu must de este verano.

The Boys Presents: Diabolical

Secuela animada de la original y popularísima The Boys, compuesta por diferentes cortos que tienen lugar en su mismo universo. Además del atractivo de las propias historias, que exploran desde lo hilarante hasta lo grotesco, cada capítulo está al cargo de un director diferente -entre otros, Giancarlo Volpe, Steve Ahn, Matthew Bordenave y Crystal Chesney- lo que significa que cada episodio tiene un estilo y punto de vista propios. Se trata de uno de los dos spin-offs que Prime Video había confirmado y una propuesta que gustará especialmente a los que ya son seguidores de The Boys.

La lista final

Chris Pratt se mete en el pellejo de James Reece, un comandante de los SEAL de la Marina cuyo pelotón al completo muere tras sufrir una emboscada en una misión de alto riesgo. La culpabilidad por lo sucedido perseguirá a Reece mientras trata de averiguar quién estaba detrás de todo. En su búsqueda de la verdad se aliará con un antiguo compañero (Taylor Kitsch). Las intensas dosis de acción nos recuerdan a los ya clásicos del cine de sopapos y convierten a esta serie en una adicción casi primitiva muy disfrutable.

Chloe

Creada por Alice Seabright, Chloe es una mirada crítica y siempre pertinente a las toxicidades de las vidas perfectas que vemos en las redes sociales. Becky (Erin Doherty) lleva una vida mediocre en casa de su madre mientras se compara con las vidas espectaculares de otras personas en Instagram. En concreto, le obsesiona la cuenta de su amiga de la infancia, Chloe (Poppy Gilbert). Sin embargo, cuando esta muere, Becky intentará infiltrarse en su grupo de amigos para averiguar qué ha sucedido y mientras se hace pasar por una persona diferente entenderá que la vida de su amiga no tiene nada que ver con lo que ella imaginaba.

