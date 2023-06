¿Quién es quién en ‘Las invisibles’? Todo sobre las cuatro 'kellys' protagonistas y otros papeles que las hizo famosas

SkyShowtime llegó a España el pasado 28 de febrero, y con ella multitud de contenidos originales de la plataforma, aunque tan sólo se había estrenado una ficción española propia de la plataforma, 'Bosé'. Hasta ahora. Este 5 de junio llega ‘Las Invisibles’, serie creada por Héctor Lozano y Menna Fité (‘Merlín: Sapere Aude’).

La segunda ficción producida por Paramount España narra la historia de estas camareras de piso de hotel o ‘kellys’, que intentan compaginar su trabajo en un lujoso hotel en la costa mediterránea con sus vidas personales, que no siempre son felices. La serie consta de ocho episodios y está protagonizada por cuatro mujeres que traspasarán la pantalla con sus diferentes personalidades.

Espe - Lolita Flores

Espe es una mujer que se ha resignado en la vida. No tiene filtros a la hora de hablar, aunque con Pilar, la “jefa” del grupo, prefiere no arriesgarse por no perder su empleo de más de dos décadas. Junto a su marido, crían a su nieto de nueve años mientras sufre de dolores continuos de espalda derivados de su tarea. Es muy reservada en lo que a su vida privada se refiere, sobre todo después de enamorarse de un trabajador del hotel en el que trabaja.

Lolita Flores en 'Las invisibles' SkyShowtime

Una de las camareras más respetadas es interpretada por Lolita Flores, que regresa a la pantalla. La actriz y cantante es conocida prácticamente desde que nació, al ser hija de la mítica Lola Flores. La primogénita de ‘La Faraona’ participó en varias películas durante su adolescencia, pero fue en 2002 con la cinta ‘Rencor’ cuando demostró al panorama español sus dotes de interpretación. Célebre es su Premio Goya a actriz revelación.

Pilar - Elena Irureta

La líder de ‘Las invisibles’ fallece repentinamente de un infarto a los 63 años durante su turno de trabajo, cuando estaba a punto de jubilarse. Durante su cuarto de siglo en el hotel, no dejó de hacer las camas ni hasta su último día en el mundo. A pesar de su muerte, Pilar no desaparecerá de la vida de sus compañeras (ni de la serie). Será la voz en off de la ficción, a la par que, desde un lugar etéreo, vigilará las vidas de sus amigas de hotel. A través del baile, su verdadera pasión desde pequeña, imaginará a Espe, Isabel y Gladys en una existencia completamente distinta a la real.

A Pilar le encarna Elena Irureta, una de las actrices más reconocidas de España, sobre todo gracias a su papel como Laura en la mítica serie ‘El Comisario’. Recientemente, la actriz vasca protagonizó la serie 'Patria', basada en el best-seller de Fernando Aramburu, y por la que consiguió varios galardones, entre ellos un Premio Feroz.

Isabel - María Pujalte

Isabel lleva en el hotel casi 20 años y durante esas dos décadas ha crecido junto a Espe, una de sus mejores amigas. Su objetivo (o más bien ilusión) es conseguir prejubilarse para poder seguir con su vida tranquila y solitaria, que es precisamente lo que desea. Pero sus anhelos se convierten en pesadilla cuando su hermano llega de improvisto para vivir con ella.

La actriz Maria Pujalte es quien da vida a Pilar en ‘Las Invisibles’. La gallega ha participado en algunas de las ficciones más míticas de la historia de la televisión nacional, como ‘Periodistas’, ‘Farmacia de Guardia’, ‘7 vidas’ o más recientemente en ‘Los misterios de Laura’.

Gladys - Yoshira Escárrega

Como en todo grupo que se precie, siempre hay alguien que dista mucho del resto. En ‘Las invisibles’ esa persona es Gladys, una mexicana que con su juventud intentará cambiar las condiciones en el trabajo para las ‘kellys’, aunque Espe, Pilar e Isabel la tomarán como una ingenua e incluso un poco molesta. Aún así, hará todo lo posible para luchar por sus compañeras, e incluso si eso implica involucrar a su novia.

La cara de Gladys es la más desconocida para el público español. Yoshira Escárrega nació en 1995 en Sinaloa y éste es su primer papel en una producción española. La joven mexicana se dio a conocer en su país gracias a su participación en la serie ‘Aquí en la Tierra’, aunque posteriormente también ha obtenido roles en otras series como ‘Dani who?’ o ‘Alatriste’, además de en películas como ‘La cabeza de Joaquín Murrieta’.

A estas cuatro actrices las acompañan en el reparto nombres como Paula del Río, Paula Mirá, Eva Martín o Yaël Belicha, entre otros. La serie combina el optimismo con la realidad vital, y a través de sus personajes se refleja la vida tal y como es.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.