El universo de Los Bridgerton se ha convertido en uno de los más lucrativos para Netflix en los últimos años. La serie original, nacida de las novelas de Julia Quinn, no ha parado de sumar adeptos en sus dos temporadas, a la espera de que este mismo año veamos la tercera.

La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton, precuela de la ficción protagonizada por los hermanos Bridgerton, ha expandido este mundo y no ha tardado en convertirse en otro fenómeno. La nueva miniserie se mantiene entre lo más visto en la plataforma desde su estreno, con los fans totalmente fascinados por la juventud de la reina Carlota (Golda Rosheuvel de mayor, India Amarteifio de joven) y su matrimonio con el rey Jorge (Corey Mylchreest).

En esta ocasión, la historia vuelve a girar en torno al amor, no solo el que comparten los soberanos protagonistas, un romance que tendrá que hacer frente al trastorno mental de Jorge, sino también el que sustenta las relaciones entre varios personajes secundarios.

La reina Carlota explora, por ejemplo, el matrimonio de Agatha Danbury (Adjoa Andoh de mayor, Arsema Thomas en su juventud) con Lord Danbury, pero también su affaire con Lord Ledger (Keir Charles), el padre de Violet Bridgerton (Ruth Gemmell).

Sin embargo, el romance que ha conquistado a la audiencia ha sido el protagonizado por Reynolds (Freddie Dennis) y Brimsley (Sam Clemmett), los hombres de confianza del rey Jorge y la reina Carlota respectivamente. Durante seis episodios, asistimos a sus encuentros a escondidas, en los que tratan de conciliar sus sentimientos con su lealtad a sus respectivos soberanos.

Pese a sus idas y venidas, y a momentos de tensión por la falta de confianza, Reynolds y Brimsley llegan a fantasear con cómo sería su vida si pudieran estar juntos e incluso los vemos bailar al son de I Will Always Love You, de Whitney Houston, en la fiesta final organizado por los reyes.

¿Qué ha pasado con Reynolds en el presente?

Reynolds (Freddie Dennis) y Brimsley (Sam Clemmett) en 'La reina Carlota' Cinemanía

Tras esa escena del pasado en el que la pareja baila en el evento real, saltamos al presente de Los Bridgerton, donde vemos a un Brimsley más mayor (Hugh Sachs) bailando solo, hasta que alguien lo interrumpe. No sabemos qué ha pasado con Reynolds tras todos estos años, pero no parece seguir en la vida de su amante.

¿Ha rehecho su vida? ¿Ha muerto? ¿Están separados debido a que el rey y la reina viven en diferentes palacios? En la premiere de La reina Carlota en Los Ángeles, los actores jóvenes de Brimsley y Reynolds, Sam Clemmett y Freddie Dennis, bromearon con que el personaje estaría de vacaciones en las Maldivas, pero Hugh Sachs por fin ha explicado qué pasó con Reynolds en una entrevista para Vulture.

"Había una escena que no llegamos a rodar, porque fue eliminada, en la que me iba a encontrar con Reynolds de mayor", ha revelado el actor: "Era el amor de su vida y, por la razón que sea, no pudieron estar juntos. Así que cuando se encontraban en el pasillo en la escena eliminada, no era un momento tóxico. Por el mundo en el que vivían, todavía era una gran ofensa ser gay, simplemente no era posible".

Así, los guionistas sí que contemplaron contar con el personaje en el presente de Los Bridgerton y quién sabe si la serie original se animará a introducirlo en algún momento. Al menos ya sabemos que, pese a no estar en la vida de Brimsley, sigue paseándose por palacio.

Recordemos que La reina Carlota ha sido concebida como una miniserie, es decir, una ficción con una única temporada, pero, tras el éxito que está teniendo en Netflix, no nos sorprendería que el gigante del streaming opte por renovarla y podamos ver más de la historia de amor entre Reynolds y Brimsley.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.