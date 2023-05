‘Los Bridgerton’ es una de las series más aclamadas en el ranking de Netflix, pero su spin-off sobre el personaje de Charlotte se ha superado desde su entreno a principios de mayo con 'La Reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton'.

Esta secuela de la serie sobre la familia real británica repasa la vida de la reina Carlota de Inglaterra, con nombre original Carlota de Mecklemburgo-Strelitz, duquesa alemana de la casa de Mecklemburgo y reina consorte de Jorge III del Reino Unido. La actriz Golda Rosheuvel se mete en el papel de la protagonista y es el foco de atención de la trama con su melena alborotada (pero perfecta) y sus impecables y recargados trajes.

Pero hay algo más allá del lujoso vestuario y las elegantes escenificaciones que ha abierto debate: el verdadero color de piel de la reina Carlota en la vida real. En la serie tiene un papel de monarca con tono de piel oscuro en un Londres donde ya se veían etnias raciales muy dispares. Esta polémica ha dado de qué hablar a raíz del estreno, pues hay opiniones y teorías de todo tipo entre los historiadores.

La reina Carlota era negra... ¿realidad o ficción?

Los retratos e ilustraciones que existen de la reina Carlota se la representa con la tez blanca, aunque muchos expertos afirman que fue la primera monarca negra o birracial de Inglaterra al poder tener sangre africana.

Según el historiador Mario de Valdés y Cocom, la reina se muestra en los retratos reales con claros rasgos con descendencia africana y que, aunque era alemana, descendía de una rama de raza negra de la familia real portuguesa, relacionada con Margarita de Castro e Souza, así analizaba a la reina Carlota en The Washington Post. Esta investigación genealógica que le ha llevado a la conclusión de que la monarca de Inglaterra fue mestiza o negra.

Teorías enfrentadas sobre la reina Carlota

Por tanto, parece que se trata de un debate que, de momento, quedará en el aire con sus seguidores y detractores. La historiadora Kate Williams asegura a The Guardian que, si Charlotte era negra, esto plantea muchas cuestiones relevantes no solo sobre la familia real británica, sino también sobre la mayor parte de Europa.

Pero... ¿se vería amenazada la monarquía de Inglaterra si el color de la reina Carlota se confirmase como negro? "No lo creo en absoluto", aseguraba el historiador Hugo Vickers en esta misma entrevista para The Guardian. No habría ninguna vergüenza en todo esto", dice el historiador real "La teoría no me impresiona, pero incluso si fuera cierta, todo se habría diluido tanto en esta etapa que no podría importarle menos a nuestra familia real. Ciertamente no demostraría que son significativamente negros".

Lo cierto es que, sea cual sea verdadera cualquiera de estas teorías sobre 'Queen Charlotte', su historia ha conquistado a millones de personas que han seguido su biografía con en esta serie de éxito que lidera las listas de Netflix.

