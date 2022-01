Regresos, música y parentescos: así conecta la 'Rebelde' de Netflix con la 'Rebelde' original

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE REBELDE]

Bienvenidos al Elite Way School. O, como la han rebautizado los centennials, el EWS. Sea como fuere, el instituto más pijo y con más dramas culebroneros de México ha reabierto sus puertas en Rebelde con nuevos alumnos y el respaldo de Netflix para catapultar a sus jóvenes y cantarinas estrellas a la fama mundial.

Mía (Anahí), Miguel (Alfonso Herrera) o Roberta (Dulce María) ya no pasean sus uniformes rojos por los pasillos del centro, pero su legado está presente en cada rincón, cada personaje y cada trama de la nueva ficción. Ahora que la plataforma ha confirmado que habrá segunda temporada, repasamos todas las conexiones entre esta versión y la Rebelde original (que, recordemos, era a su vez una adaptación de la argentina Rebelde Way).

La vitrina de los sueños

'Rebelde' Cinemanía

Un nuevo curso da comienzo en ese instituto mexicano que conocimos por primera vez en 2004. Sus aulas son más modernas, los cuartos de los alumnos están mejor decorados (aunque siguen sin ser mixtos) y sus estudiantes tienen menos prejuicios, más acentos diferentes y menos tapujos sexuales. Sin embargo, nada más entrar en el EWS, nos recibe una vitrina que exhibe los uniformes académicos de los integrantes de RBD, así como sus 'trofeos', no vayamos a confundir esto con Élite.

Además, pronto descubrimos que el colegio fomenta el talento musical de sus estudiantes a través de un concurso, la batalla de las bandas, cuyos ganadores podrían convertirse en los nuevos Mía, Roberto y cía. A eso aspiran Jana (Azul Guaita Bracamontes), Esteban (Sergio Mayer Mori), Dixon (Jeronimo Cantillo) o M. J. (Andrea Chaparro), los alumnos aventajados del lugar.

Caras conocidas

'Rebelde' Cinemanía

Desafortunadamente, ninguno de los actores principales de Rebelde se pasa por esta continuación, pero sí que vemos a viejos conocidos por los pasillos del EWS. Entre ellos, Celina (Estefanía Villarreal), la mejor amiga de Mía, que ahora es directora del centro.

Celina ha suplantado a Pascual Gandía (Felipe Nájera) al frente del colegio, pero la sombra del antiguo director es más alargada de lo que uno esperaría debido a su inaptitud crónica. Jana, la protagonista, es una exitosa exartista infantil e hija de Pilar Gandía (Karla Cossío), aquella chivata que se redimía en la ficción original y con la que nos rencontramos brevemente en esta nueva apuesta.

Todo queda en casa

Mía y Luka Colucci Cinemanía

Jana no es la única alumna emparentada con viejos estudiantes del Elite Way School. El actor argentino Franco Masini se mete en la piel de Luka Colucci, un apellido que no habrá pasado desapercibido a los fans de Rebelde.

El integrante más solitario, pillo y estrambótico de la nueva banda es primo de Mía Colucci. Pese a que su padre, Marcelo (Leonardo de Lozanne), no aparecía en la serie original, sabemos que es hermano de Franco (Juan Ferrara), padre de la protagonista interpretada por Anahí. En el primer episodio, Luka llega a mencionar la boda de su "tía" (suponemos que se refiere así a Mía de forma cariñosa) y, más adelante, explica que tuvo una gran maestra de canto.

La banda sonora de tu adolescencia

'Rebelde' Cinemanía

¿Es mejor Rebelde Way o Rebelde? Ha sido el eterno debate entre los fans de ambos fenómenos. Si bien la argentina llegó primero y hay quienes defienden que, como ficción, funcionaba mejor, es indudable que la agrupación musical con más éxito a nivel mundial fue la salida de la apuesta mexicana. RBD llegó a llenar el Madison Square Garden y sus canciones alcanzaron el número uno en las listas musicales de todo el mundo.

Siendo así, sus herederos directos no podían olvidarse de los temas más icónicos del grupo. Si bien los nuevos protagonistas, que forman la banda Sin Nombre, tienen sus propios hits, nos regalan momentos nostálgicos como esa novatada que les obliga a entonar Rebelde o el videoclip al son de Sálvame, entre muchas otras actuaciones con canciones que siguen resonando 17 años después.

Viejas amenazas

'Rebelde' Cinemanía

Y hablando de la novatada que sufren los protagonistas en el primer episodio de Rebelde, los responsables ocultos tras caretas para martirizar a los nuevos son miembros de La Logia, la peor pesadilla de los alumnos becados en la serie original.

El club secreto que hacía lo imposible para conseguir la expulsión de los estudiantes de origen humilde habría desaparecido durante todos estos años que separan las dos ficciones, pero regresa ahora con una nueva misión: arruinar las posibilidades de Sin Nombre de ganar la batalla de las bandas.

La líder, el misterioso, la rebelde

'Rebelde' Cinemanía

Sí, la Rebelde de Netflix es una continuación de la serie original. Y sí, los personajes principales son totalmente nuevos. Sin embargo, cada uno de los protagonistas vuelve a representar en mayor o menor medida algún rol de sus predecesores. Así, puede que Jana no sea tan caprichosa y consentida como Mía, pero cumple el papel de líder y joven triunfadora que se enamora del chico humilde.

¿Que quién es el Miguel de Jana? Esteban, un prodigioso músico de la provincia que llega al colegio con intenciones ocultas. Luka bien podría ser el nuevo Diego (Christopher Von Uckermann), niño rico despreciado por su padre que cree estar por encima del bien y el mal. Y aunque M. J. intente ponerse la estrella en la frente como Mía, ella es más Lupita (Maite Perroni), la integrante más dulce e inocente.

En cuanto a Dixon, su desenfado nos recuerda a Giovanni, aunque parece menos malicioso y más tierno que el personaje interpretado por Christian Chávez. ¿Y dónde está la nueva Roberta, con su personalidad explosiva y rebelde? Andi (Lizeth Selene), su carácter y ese dedo corazón que tanto le gusta levantar bien podrían hacerla la sustituta ideal. Veremos si la segunda entrega reúne a estos nuevos personajes con alguno de los protagonistas originales.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.