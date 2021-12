Regreso con Madre y Padre: tráiler de la segunda temporada de ‘Raised by Wolves’

Solo había que echarle un vistazo al primer episodio de Raised by Wolves para comprobar que Aaron Guzikowski, su showrunner, planeaba algo muy grande con ella. La serie producida por Ridley Scott no solo parecía contener una sucesión de greatest hits visuales de su trayectoria como director de ciencia ficción, sino que nos presentaba un universo tremendamente complejo, lleno de profecías y personajes enfrentados, que prometía articularse en torno a una epopeya de varias temporadas crecientemente ambiciosas. El sorprendente final de la primera tanda de capítulos lo confirmó, y desde entonces no son pocos los fans que ansían el regreso de Madre, Padre y su prole.

HBO Max acaba de publicar el primer tráiler de los nuevos episodios de Raised by Wolves, trayendo de vuelta a los personajes que encarnan Amanda Collin, Abubakar Salim, Winta McGrath y Travis Fimmell, entre otros. Para quienes disfrutamos del originalísimo diseño de producción de la primera temporada, este avance es toda una delicia, presentándonos un colorido más acentuado en sintonía a nuevos escenarios y momentos brutalmente sangrientos. En España pudimos ver inicialmente la serie a través de TNT, de modo que ahora mismo es una incógnita si ocurrirá algo similar con la segunda temporada o se estrenará directamente en HBO Max.

En cualquier caso, la cadena ha fijado el regreso de Raised by Wolves para el 3 de febrero. Situada en un futuro muy lejano, la serie de Guzikowski nos cuenta cómo nuestro mundo ha sido devastado por una guerra santa entre ateos y adoradores del sol, de cuyo conflicto han huido dos androides con el encargo de criar a una generación de niños en un enigmático planeta. Este es, al menos, el punto de partida de Raised by Wolves, pero lo cierto es que la trama no tardó en complicarse, de modo que actualmente el destino de los personajes sea de lo más imprevisible. Puedes ver el tráiler a continuación.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.