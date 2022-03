Regreso al Arconia: La segunda temporada de ‘Solo asesinatos en el edificio’ fija fecha de estreno

Semanas antes de que la Academia eligiera a Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer como anfitrionas de los Oscar (a celebrarse en la madrugada de este 27 de marzo), había otro trío con grandes opciones de guiar la ceremonia. Este era el formado por Steve Martin, Selena Gómez y Martin Short, muy querido por el público gracias a su protagonismo en la serie Solo asesinatos en el edificio. Ya que los Oscar se emiten en ABC (cadena vinculada a Hulu, que a su vez es la plataforma donde se ve la serie en EE.UU.) parecía haber pocos trámites que esquivar, pero hubo uno insalvable: la gala coincidía con el rodaje de la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio. Debido a ello nos perderemos a sus protagonistas en los Oscar, pero al menos ya hay fecha para su regreso.

Hace algunas horas la cuenta de Hulu publicó un póster con la frase “este es nuestro ascensor favorito”. Se refería a un ascensor con los botones de los pisos ocho, dos y seis iluminados, en referencia a las viviendas de Charles (Martin), Mabel (Gomez) y Oliver (Short). Poco después ha sido lanzado un vídeo donde los protagonistas confirman cuándo se estrena la segunda temporada de Solo asesinatos en el edificio: el 28 de junio llega a Hulu, manteniéndose por ahora la incógnita de si en esta misma fecha llegará a España a través de Star, subcatálogo de Disney+ destinado a contenidos de carácter más adulto. La producción de la segunda temporada ha ido como la seda, y en cuestión de meses los fans podrán descubrir qué nuevos misterios nos traen los próximos episodios.

Solo asesinatos en el edificio se articula como un whodunit humorístico donde tres personas que comparten pasión por el misterio se embarcan en una investigación espontánea, a caballo entre el podcasting y las pesquisas clásicas. De cara a esta segunda temporada (que cocrea el propio Martin en compañía de un plantel de ejecutivos donde destaca Dan Fogelman, responsable de This is Us), Solo asesinatos en el edificio narrará cómo Charles, Mabel y Oliver se ven envueltos en otro asesinato, con el regreso de Nathan Lane como personaje secundario en conjunto a los nuevos fichajes de Cara Delevingne, Shirley Maclaine y la misma Amy Schumer que pronto presentará los Oscar.

