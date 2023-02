En marcha un reboot femenino de 'Starsky y Hutch'

La sombra de Joker ha determinado para siempre la imagen que Todd Phillips tiene entre el público, pero antes de colocar a un villano de Batman en la carrera por el Oscar (y de liderar una secuela donde Joaquin Phoenix bebiera los vientos por Lady Gaga), este director se había especializado en comedias. Y una de ellas fue Starsky y Hutch, estrenada en 2004 no solo como una adaptación nostálgica de la serie de los 70, sino también como una suerte de comentario irónico sobre la misma, en torno a una estética tan llamativa como hortera.

La serie original de Starsky y Hutch fue emitida por ABC entre 1975 y 1979. Creada por William Blinn, tenía a David Soul y Paul Michael Glaser como los policías protagonistas acompañados de Antonio Fargas como su informante habitual, Huggy Bear, y un icónico Gran Torino de color cereza. Es una serie a la que recordar con cariño, y tal hizo Phillips hace veinte años con la complicidad de Ben Stiller, Owen Wilson y Snoop Dogg en los papeles principales, pero por algún motivo la gente de Fox ha pensado que merece un reboot.

Según The Hollywood Reporter, la compañía está desarrollando una nueva versión de la serie como parte de varios proyectos en ciernes, donde Starsky y Hutch complementa al drama médico Doc y a Jenny is a Weapon. Esta reimaginación nos devolverá a Desert City pero actualizará el planteamiento: ahora Starsky y Hutch serán dos mujeres. Sasha Starsky y Nicole Hutchinson son detectives que resuelven diversos casos, mientras intentan aclarar quién envió a la cárcel a sus padres hace 15 años por un crimen que no cometieron.

Fox Entertainment está trabajando en la nueva serie junto a Sony Pictures Television (el mismo sello, remodelado, que con la rúbrica de Columbia Pictures TV se hizo cargo de la serie de los 70) y la mediación de dos guionistas: Sam Sklaver y Elizabeth Peterson. Antes de darle luz verde a la serie, Fox espera a que ambos entreguen los guiones de al menos dos capítulos. En base a ellos la compañía decidirá si le sale a cuenta dar nueva vida a estos detectives, que seguramente cambien de género pero no de vehículo.

El Gran Torino podría volver a patrullar las calles muy pronto.

