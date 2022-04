'Raised by Wolves': Las mayores preguntas sin respuesta del final de la segunda temporada

Raised by Wolves se ha convertido rápidamente en una de las series más populares de ciencia ficción del momento. Tras la emisión del último capítulo de la segunda temporada en España el pasado 17 de marzo los seguidores esperan con ansia una tercera entrega que resuelva todas las preguntas que se han quedado en el tintero.

En esta nueva parte se venían desarrollando varias líneas argumentales que han llegado a su culmen, especialmente tras el último episodio en el que se ponen sobre la mesa prácticamente todos los asuntos que se han tratado durante los 8 capítulos. Al igual que en el final de la anterior temporada, vemos la apuesta por una continuación llena de respuestas, una tercera temporada muy potente con nuevos héroes y antagonistas.

Pero detengámonos en algunas de las preguntas que nos han dejado estos últimos capítulos y cuyas respuestas esperamos encontrar en la próxima entrega de Raised by Wolves.

¿Qué es realmente la Entidad?

Según las últimas investigaciones que había hecho Sue (Niamh Algar), la Entidad es una señal que proviene del propio planeta Keppler-22B. En este punto no sabemos si es solo una especie de transmisor o repetidor o si la fuente de la Entidad se encuentra realmente ahí. Lo que sí sabemos es que todo el que la escucha confunde sus palabras con las del dios Sol: todos se creen elegidos y en una misión importante.

La primera fue Madre (Amanda Collin), que quedó embarazada tras varios encuentros con ella. Después, Marcus (Travis Fimmel), y de ahí su delirio de convertirse en profeta. Paul (Felix Jamieson), Lucius (Matias Varela) e incluso Sue también han recibido sus instrucciones.

Tras su aparición, la Abuela (Selina Jones) también arroja algo de luz sobre la naturaleza de la Entidad. Según dice, solo determinadas personas –especialmente las que han sufrido traumas– son sensibles a su señal. Además, tampoco está claro cuál es su objetivo. La Abuela le dice a Madre mientras la encierra en la vaina de hibernación que una vez los humanos involucionen y se adentren en el mar, la Entidad volverá a un sueño profundo.

O sea, no sabemos si lo que la ha despertado es la llegada de los humanos al planeta y por qué esto ha desencadenado su deseo de destruir el mismo. También queda la duda de si tiene algo que ver con un dios real o no al igual que no está clara la relación del planeta Keppler-22B con los mitraicos, ya que no paran de aparecer reliquias y templos.

¿Quién es el verdadero profeta, si es que realmente hay uno?

Esta es una de las preguntas más evidentes y que ya viene resonando desde la primera temporada. Tanto Paul como Marcus, Campion (Winta McGrath) y en el último capítulo, Lucius, han llegado a creer que son los profetas. Y lo cierto es que por el momento no tenemos muchas pistas sobre quién puede serlo.

Por un lado, la Entidad ayuda a Sue a salvar a Paul cuando es envenenado por la Confianza y esto nos hace pensar que tiene un papel importante en el consiguiente desarrollo de la historia. Pero por otro lado vemos que Campion está destinado a hacer grandes cosas por la humanidad, o al menos esos son los planes de Madre.

Además, Marcus, tenga o no tenga poderes, tiene la capacidad de liderar a otras personas y por alguna razón, está siguiendo un camino que parece destinado a revelar algo sobre Sol. Sin ir más lejos, el final de la segunda temporada nos deja preguntándonos si está muerto o vivo, y qué tipo de fuerza sobrenatural está tomando el control sobre su cuerpo.

Más aún, el hecho de que Lucius intente acabar con él precisamente crucificándolo parece un buen indicativo del papel que podría jugar Marcus en el futuro de la serie. Todo esto teniendo en cuenta que es la Entidad quien pide a Lucius que castigue a Marcus de una forma tan simbólica.

En el último capítulo vemos además que la Entidad también le ha dicho a Lucius que él es el auténtico profeta. Esto a priori parece lo menos posible, pero solo podemos esperar para ver cómo se desenmaraña este misterio.

¿Cuál es el destino de Madre?

La Abuela la ha encerrado en una vaina de hibernación y promete no liberarla hasta que los humanos hayan involucionado lo suficiente como para adentrarse en el mar. Podemos prever que esto no va a suceder así, además Padre y los demás ya están buscándola en la colonia.

Más allá de eso, en el último capítulo podemos ver entre los ateos se está desarrollando una especie de adoración hacia ella. No solo se ha convertido en su líder tras destruir a la Confianza, sino que también es su salvadora al haber acabado con Número 7.

Además, actualmente es el arma más poderosa de la que disponen y parece tener mejor juicio que el resto de los personajes. Ahora solo queda saber cuánto tiempo va a estar fuera de juego y qué efecto va a provocar su reaparición.

¿Quién va a liderar el Colectivo después de que Madre desaparezca?

Los planes de Madre eran que Campion lo hiciera, pero era ella quien debía pasarle el testigo y no lo ha hecho. En el capítulo 6 vemos como este empieza a acercarse a los colonos para darles algunas órdenes e incluso contarles chistes, pero lo cierto es que no tenemos muchas pistas sobre la opinión que tienen los ateos de Campion como líder.

Por esto, cabe pensar que otro de los personajes –ya conocidos o incluso alguno nuevo– podría tomar el control. La Abuela podría ser una opción interesante, Padre (Abubakar Salim) también se ha ganado el respeto de los colonos y tampoco podemos olvidar que Cleaver (Peter Christoffersen), el número dos de la Confianza, sigue vivo, aunque preso.

¿Cuál es la naturaleza de la Abuela?

Tiene un sistema en lugar del armamento de Madre cuya función no reconocen, además de tener miles de años de antigüedad. Según explica, la crearon los tecnócratas (ateos), quienes construyeron también las reliquias que aparecen por Keppler-22B –no sabemos si todas, pero al menos algunas que funcionan a modo de aviso, como la que encuentra Marcus en el pozo bajo el templo–. Estos lucharon contra los mitraicos, y podemos entender que en este planeta se libró también una guerra entre ambas facciones.

Su objetivo es preservar la vida humana, pero sus métodos, aunque lógicos, no parecen ser los más correctos. En concreto, quiere provocar que los humanos involucionen para que sean inmunes a la Entidad y además sobrevivan a las nuevas condiciones climáticas, mucho más duras después de que Madre destruyera el campo electromagnético que protegía la zona tropical.

¿Qué le pasa a la gente que come el fruto del árbol?

Según las escrituras, una vez plantado el árbol sagrado todo el mundo debía comer de su fruto, eso despertaría su fe por Sol. En el capítulo 7, Paul y Marcus recogen las frutas del árbol por el que Sue ha dado su vida y las reparten en el Colectivo. Muchos de los colonos toman la fruta, incluida Vita, antes de que Madre se las lleve y advierta a todo el mundo de que no es un alimento testado para el consumo.

Además, arrastra la cesta llena de esta fruta hasta la prisión de Número 7 y la serpiente se pone visiblemente nerviosa –de hecho, es ahí cuando finalmente escapa–. Como decíamos, el hecho de que las reliquias y la profecía mitraica estén teniendo un papel importante en los propósitos de la Entidad nos hacen plantearnos si realmente la Entidad es Sol.

¿Qué contiene la reliquia que encuentra Vita?

Aunque tiene el mismo aspecto que la que encontraba Paul y que contenía la semilla para plantar el árbol, a diferencia de esta, tiene dibujado solo un símbolo, un ojo que se repite en todas las caras. La Abuela se la arrebata antes de que podamos saber qué contiene, pero es seguro que durante la próxima temporada se descubrirá lo que hay en su interior y también podemos prever que de nuevo será un acontecimiento importante para el avance de la trama.

¿Hay vuelta atrás para los humanos que ya están involucionando?

En el último capítulo vemos cómo Campion afirma que se siente más inmune a la acidez del mar y está desarrollando una especie de piel callosa. Ante el enfriamiento de la atmósfera, la Abuela ha propuesto que se alimenten de algas y otros elementos marinos que parecen estar alterando el ADN de los humanos y ha confesado también ante Madre que su objetivo es devolverlos al mar para que estén a salvo de la Entidad.

Esto nos hace preguntarnos si el bebé de Tempest desarrolla las membranas a causa de la leche materna de la criatura marina o ha nacido ya con esa mutación. Además, la Abuela crea varios dispositivos para aumentar los sistemas de los holojuegos. Por la pinta de los mismos (parecidos a estrellas de mar) podemos deducir que es una pieza más dentro de su estrategia para involucionar a los seres humanos. Asegura también que protegerán sus mentes de la Entidad. “Jugad al juego y así sobreviviréis”.

¿Volveremos a ver a Vrille?

La androide y primer amor de Campion sufre un daño irreparable al ser atacada por Número 7. En un último intento de conservar la esencia de la humana a la que emula, Vrille escribe en un tronco algunos de los recuerdos que le fueron implantados para conservar su personalidad. Campion los recupera, pero no sabemos si este detalle tendrá un mayor desarrollo o se quedará solo en un acto de romanticismo.

Sin duda, Vrille ha jugado un papel importante al mostrar que Campion no solo siente un amor puro y sincero por todos los seres vivos, sino que es capaz de reconocer un alma incluso en los androides –hasta enamorarse de ellos– y esto nos habla de un posible héroe muy superior a sus compañeros al menos en los planos moral y emocional.

¿Qué hay en los pozos?

Sabemos que están relacionados con la naturaleza de la Entidad y aún nos presentarán varios misterios por resolver. Sin ir más lejos, cuando Marcus desciende dentro de uno de ellos, la cesta se detiene porque choca con lo que parece el esqueleto de una serpiente gigante. En la cueva, encuentra a un humano/criatura que no solo despierta por la reliquia de Rómulo si no que está envuelto con una especie de piel de serpiente.

Sabemos que algunos de los pozos conectan una parte del planeta con otra y también que hay túneles. Al final de la segunda temporada Marcus vuelve a intentar bajar al pozo en el que encontró la reliquia que avisaba sobre la plantación del árbol, pero Lucius le dispara justo antes de que comience el descenso, así que tendremos que esperar algo más para saber qué relación tienen estos agujeros, repartidos por todo el planeta, con la Entidad y su señal.

De hecho, Lucius asegura que en cuanto Marcus muera, él mismo llegará hasta el final del pozo que hay en el templo. Tal y como termina la temporada, no sabemos si esto llegará a suceder.

¿Seguirán viviendo en la misma parte del planeta o deberán moverse?

A raíz de la destrucción de la serpiente Número 7 a manos de Madre, la honda expansiva del ataque destruyó el campo electromagnético y ahora lo que eran un territorio cálido se ha convertido en frío e inhóspito. Es posible que opten por adaptarse a las nuevas condiciones de vida porque esa era ya la única parte del planeta con las mejores condiciones de habitabilidad (o al menos eso parece).

No obstante, el mayor peligro tras la destrucción del campo electromagnético es que ahora no hay nada que impida la recepción de la señal de la Entidad por los habitantes de la zona tropical.