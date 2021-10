‘Raised by Wolves’ estrenará su segunda temporada a principios de 2022

La propuesta visual y conceptual de Raised by Wolves era tan llamativa que muchos no pudieron sino asociarla a propuestas como Blade Runner o la saga de Alien. Y asociaban bien, ya que Ridley Scott es el productor ejecutivo de la serie y director del piloto, de forma que la aclamada ficción de HBO Max pueda entenderse como una selección de greatest hits correspondientes a sus aportaciones al género de ciencia ficción. Más allá de las reminiscencias, sin embargo, la historia de Raised by Wolves es rabiosamente original, situándonos en un futuro lejano donde la Tierra ha sido destruida por una guerra santa entre ateos y adoradores del dios Sol, y la última esperanza parece radicar en dos androides que quieren criar a un grupo de niños en un planeta remoto.

Protagonizada por Amanda Collin y Abubakar Salim como los androides, y con Travis Fimmel y Niamh Algar en otros papeles principales, Raised by Wolves sorprendió a la audiencia con una sucesión extenuante de giros y un cliffhanger mortal al final de su primera temporada, que por suerte iba a verse correspondido con una continuación. La ficción creada por Aaron Guzikowski no tardó en ser renovada, y ahora medios como Slash Film se hacen eco de una fecha de vuelta. Aún falta por concretarse, pero el plan de HBO Max parece ser estrenar la segunda temporada de Raised by Wolves a principios de 2022, estando la producción de los nuevos episodios prácticamente completada.

El anuncio de HBO Max no ha llegado por los cauces habituales, sino que ha saltado directamente a su parrilla de contenidos. Este 22 de octubre Dune pasó a estar disponible en su catálogo de forma simultánea a su estreno en cines, y la plataforma de streaming incluyó el anuncio de esta segunda temporada previamente a la reproducción del film de Denis Villeneuve. Una vez confirmado que veremos pronto los nuevos capítulos, solo queda aguardar que se dé una fecha específica, a ser posible con un tráiler a la altura de esta ambiciosa epopeya de ciencia ficción.

