¿Racismo en los Emmy? La ausencia de premios para 'The Underground Railroad' desata la polémica

"Del dicho al hecho hay mucho trecho", dice el refrán castellano. Y los Emmy 2021 han dado prueba de su veracidad con el contraste entre su lista de nominados y su palmarés. Pese a que un total de 49 candidatos afroamericanos, latinos y de otras etnias aspiraban a uno de estos galardones, el número de premiados ha sido casi testimonial: solo cinco, y ninguno de ellos en las categorías dramáticas.

Según señala IndieWire, quizás esta realidad no hubiera caído tan mal en la superpotencia de no haber sido por el discurso de Frank Scherma, presidente de la Academia de la Televisión. Al subir al estrado, el regente de la institución hizo hincapié en la diversidad de las nominaciones y alabó la creatividad de los candidatos. Algo que, llegado el momento, no se tradujo en un palmarés más diversos.

Más allá de auténticos hitos (como el de Michaela Coel haciéndose con su trofeo como guionista por Podría destruirte), el vacío más clamoroso ha sido el de The Underground Railroad, un show que partió con siete nominaciones y ha acabado yéndose de vacío.

Si bien la competición en las categorías de miniseries ha sido feroz este año, con aspirantes tan aclamadas como Bruja Escarlata y Visión, Gambito de dama y Mare of Easttown, entre otras, The Underground Railroad partía revestida de prestigio. En parte gracias al trabajo como showrunner de Barry Jenkins, un director ganador del Oscar, y en parte por las críticas que la han aclamado como una obra maestra.

La temática de la miniserie, una reconstrucción en tono fantástico de los años de la esclavitud en EE UU, así como la crudeza de muchas de sus escenas, pueden haber asustado a los votantes de los Emmy. Por otra parte, la decisión de Amazon de estrenar el show de una sola vez también se cita como perjudicial, ya que se lo habría puesto difícil a los espectadores a la hora de apreciar su narrativa.

Sean cuales sean las razones de este olvido, The Underground Railroad se ha incorporado al selecto club formado por las series que, pese a haber hecho historia, no recibieron ni un solo Emmy. Un club al que pertenecen The Wire, The Leftovers y la tercera temporada de Twin Peaks, entre otras.

Así pues, también deberíamos fijarnos en cómo maltratan estos premios a las series que se alejan de los parámetros asociados a la TV 'de calidad'. Como demuestra el caso de The Underground Railroad, atreverse a recompensar trabajos que van más allá de lo obvio es un desafío similar al de aumentar la diversidad en los Emmy: resulta mucho más fácil decirlo que hacerlo.