Rachel Bilson se disculpa con Tate Donovan por su mala conducta en el set de 'The O.C.'

"California, here we come". Esta sencilla frase presentaba una de las series más recordadas de principios de los 2000. The O.C., creada por Josh Schwartz y emitida por Fox entre 2003 y 2007, no era particularmente rompedora en su acercamiento a adolescentes ricos y rebeldes, pero contaba con unos personajes que conquistaron a la audiencia internacional.

Sin embargo, la actitud de los jóvenes protagonistas en el set no fue para nada ejemplar y Rachel Bilson, que daba vida a Summer Roberts, ha querido pedir disculpas a Tate Donovan, actor y director en la serie, por su comportamiento. "Pensaba que eras tan maravilloso, un director maravilloso y un ser humano genial, por lo que, si en algún momento traje más problemas, quiero disculparme de forma oficial", le ha dicho la actriz a Donovan, invitado en el podcast de Bilson y Melinda Clarke (vía EW).

Este perdón llega después de que Donovan recordara una anécdota de su pasado, cuando rechazó una aparición en la serie ochentera Magnum, lo que hizo que Bilson se refiriera al momento en el actor se puso tras las cámaras en la tercera temporada de The O.C.

"Te pusiste a dirigirnos en The O.C. y sé que algunos de nosotros, los críos, fuimos unos pequeños gilipollas", ha contado Bilson: "Y creo que eso muestra toda la inconsciencia, juventud, ignorancia... Éramos simplemente idiotas, ¿sabes lo que quiero decir? Y espero no haber sido tan mala... Te influyó tu entorno". "Todo el mundo se deja atrapar por eso, especialmente cuando eres joven", ha respondido Donovan, afirmando que Bilson era en realidad "un amor de compañera".

Estos comentarios de la intérprete aluden posiblemente a lo que Donovan contó en Vulture en 2013 sobre su experiencia como director de The O.C.: "Cuando empecé a dirigir, los chavales de la serie habían desarrollado una conducta muy mala. No querían seguir haciendo el show. Fue bastante duro; era muy duro trabajar con ellos. Los adultos fueron todos fantásticos. Pero sabes cómo es con los jóvenes actores, y yo lo sé porque fui uno de ellos una vez. Cuando logras cierto éxito, quieres hacer otra cosa".

La escena de la piscina

En el podcast, el actor también ha recordado una secuencia en la que dirigió a Bilson: "En nuestra primera escena juntos, estabas en casa de Seth y bajaste a la piscina para hablar con Ryan. Hiciste la escena y estaba genial. Hacías que una escena funcionara desde la primera vez. Eres una gran actriz. En aquella época, te llamaba 'la máquina mona".

Sin embargo, y pese a que la secuencia estaba perfecta, Donovan quería comentar con la actriz su actuación. "Quería darte algo en qué pensar. Y dije: 'Para que lo sepas, ha estado genial. Para que lo sepas, acabas de bajar del cuarto de Seth, has tenido una gran bronca y habéis roto. Quiero ver esa bronca en ti... Sabes eso, ¿No? ¿Sabes que has tenido una bronca con Seth?", ha relatado Donovan.

La respuesta de la actriz, para Donovan una de las mejores frases que ha oído en su carrera, fue la siguiente: "Tate, no me leo los guiones, fumo maría".

Sea como fuere, es innegable que The O.C. se convirtió, durante sus cuatro temporadas, en todo un fenómeno televisivo. Junto a otras ficciones teen de la época (One Tree Hill o las más tardías Gossip Girl y Glee), reivindicó a las casi siempre denostadas series de instituto gracias, en gran parte, a su elenco.

Y, pese a que la pareja formada por Ryan (Benjamin McKenzie) y Marissa (Mischa Barton) estaba destinada a convertirse en la favorita del público, Seth Cohen (Adam Brody) y Summer Roberts pronto robaron todo el protagonismo a sus compañeros.