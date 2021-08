“Quizá fue un fallo de comunicación”: Por qué no llamaron a Dave Bautista para ‘¿Qué pasaría si…?’

Ayer dio comienzo ¿Qué pasaría si…?, la nueva serie de Marvel destinada a Disney+ que cuenta con dos grandes elementos de distinción: en primer lugar, sus capítulos son autoconclusivos y, por explorar historias alternativas del MCU, no tienen incidencia alguna en la continuidad general. Y en segundo, se trata de una serie animada, con lo que no tiene por qué haber contención alguna a la hora de volcar en pantalla cualquier idea loca de los guionistas. El primer episodio dedicado a Peggy Carter (y a un universo donde ella se tomó el suero del supersoldado) ha sido muy elogiado, de ahí que no sorprendan las recientes palabras de Brad Winderbaum, uno de los productores del estudio.

Winderbaum (que ha estado detrás tanto de Viuda Negra como de ¿Qué pasaría si…?) ha confirmado vía The Playlist que Marvel ya trabaja en una segunda temporada para la serie animada, así como tiene planes para lanzar otras series que compartan este formato. Inicialmente ¿Qué pasaría si…? iba a constar de diez episodios, pero la crisis del coronavirus provocó que uno de ellos se pasara a la siguiente remesa: la temporada que tenemos entre manos concluirá con nueve, y con la promesa de iniciar toda una fase de proyectos animados dentro de Marvel. “Nos dimos cuenta de que hay un montón de vías geniales para explorar en la animación”, asegura Winderbaum.

El ejecutivo no ha dado ningún detalle sobre estos nuevos proyectos, aunque sí ha apuntado que no hay planes para un largometraje animado y se ha pronunciado sobre la pequeña polémica que ha rodeado ¿Qué pasaría si…? desde antes del estreno. Esto es: que Dave Bautista no participe en ella poniendo voz a Drax. Actores como Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson o incluso Chadwick Boseman antes de fallecer han doblado a sus personajes dentro de la serie, pero no así Bautista. Según anunció por Twitter, fue debido a que “nadie se lo pidió”.

Let’s start with I was never asked. https://t.co/HwrnMrEajh — Vaxxed AF! #TeamPfizer Poor Kid Chasing Dreams. (@DaveBautista) August 2, 2021

Supone un nuevo capítulo en los rifirrafes del actor con Disney (inaugurados por todo lo alto cuando la Casa del Ratón despidió a su amigo James Gunn y montó en cólera), pero Winderbaum le ha quitado hierro al asunto. “Tengo entendido que a todo el mundo se le preguntó de alguna manera, a través de sus agentes o directamente. No sé qué pasó entre bastidores, pero nos habría encantado que estuviera en la serie. Quizá fue un fallo de comunicación”, aventura.

Pese a estos desencuentros, Bautista sigue vinculado al Volumen 3 de Guardianes de la Galaxia (estreno 5 de mayo de 2023), y ya ha participado en el rodaje de Thor: Love and Thunder (6 de mayo de 2022).

