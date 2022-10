¿Quiénes son los Moriondor o Uruk en ‘El señor de los anillos: Los anillos de poder’?

Atención, esta noticia contiene spoilers del 1x06 de Los anillos de poder

Entre las hipótesis más compartidas por los lectores de la obra de J. R. R. Tolkien, el origen de los orcos confluye casi siempre en un mismo punto: su nacimiento como elfos en los primeros días de la Tierra Media. Un runrún auspiciado por las propias palabras de Tolkien en vida, pese a que nunca llegó a esclarecerlo. Ahora, El señor de los anillos: Los anillos de poder ha decidido apostar por este mismo relato.

El capítulo 1x06 nos mostraba la victoria de los habitantes de las Tierras del Sur y los numénóreanos, quienes encarcelaban a Adar y algunos de sus esbirros. Un momento en el que el villano era interrogado por Galadriel, donde se descubría el origen de los Moriondor o Uruk.

"Cuando era niña me contaban historias de elfos secuestrados por Morgoth, a los que torturaba, transformaba y convertía en una nueva forma de vida echada a perder. ¿Tú eres uno de ellos, verdad? Los Moriondor, los hijos de la oscuridad, los primeros orcos", señalaba Galadriel en esta escena. Una palabra que no encontrarás en el canon, puesto que no existe. Una invención de Los anillos de poder que levantaba cierta incomprensión.

¿El precedente de los Uruk-hai?

"Preferimos que nos llamen Uruk", contestaba a su vez Adar. Un término en lengua de Mordor con el que estas criaturas se identifican, pero que se refiere a las criaturas más robustas y feroces de esta raza, como explica la serie de Amazon Prime Video. Un derivado de la palabra en lengua negra 'urko', que significa orco y que serviría posteriormente para citar a otra subespecie: los Uruk-hai.

Sin embargo, esta mención ha aumentado la confusión entre los espectadores, quienes recuerdan la imagen de los Uruk-hai en las novelas de Tolkien y en la trilogía cinematográfica de El señor de los anillos. Una posible relación con los Uruk-hai que carece de sentido, puesto que no existían en la Segunda Edad.

Entre los orcos de la Tercera Edad encontrábamos algunos como los orcos comunes, los Trasgos y los citados Uruk-hai, perteneciendo estos últimos a una variante creados por Sauron y Saruman. Esta última subespecie era mucho más fuerte e inteligente, y consideraba a los demás orcos como siervos, mientras que también soportaba la luz del sol.

Un guiño que continúa evidenciando una incesante necesidad de explicar aspectos desconocidos de la obra de Tolkien, cuya magia radicó en muchas ocasiones en su origen misterioso. Un autor que cuidó cada aspecto al milímetro y que supo jugar también con los elementos más fantásticos de su obra, permitiendo que los lectores completaran también este universo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.