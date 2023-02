Quién es Sally Ride y por qué es tan importante para Ellie en 'The Last of Us'

[Esta noticia contiene spoilers del episodio 6 de The Last of Us]

Con el paso de las semanas, el acercamiento entre Joel y Ellie es más evidente en The Last of Us, quienes han generado prácticamente una relación paternofilial y comparten sus reflexiones más profundas y sus anhelos. En el sexto episodio, Ellie (Bella Ramsey), gran amante de la literatura, miraba embelesada a la Luna, para después confesar que una de las personas a las que más admira y sobre la que había leído mucho era Sally Ride.

Sally Ride fue una física y astronauta de la NASA, cuyo hito fue convertirse en la primera mujer estadounidense en viajar al espacio exterior, en 1983. Antes de la norteamericana, las soviéticas Valentina Tereshkova y Svetlana Savitskaja ya se habían paseado más allá de la atmósfera terrestre.

En su juventud, Ride dedicó su trabajo al tenis profesional y posteriormente obtuvo un título de inglés y física en la Universidad de Stanford, donde consiguió también el máster y el doctorado en astrofísica e investigación del láser de electrones libres. Posteriormente, la norteamericana fue una de las más de 8.000 personas que respondieron al anuncio de la NASA de un periódico, donde solicitaban nuevos astronautas para sus misiones.

En su carrera en la NASA, Sally participó en la sala de comunicación de varios transbordadores y ayudó en la creación del brazo robot Canadarm, para después formar parte del plantel de astronautas de la siguiente misión. Así, el 18 de junio de 1983 viajó junto a otros cinco compañeros en el transbordador espacial Challenger, en la misión STS-7. En 1984, Sally volvió a viajar en un segundo viaje, acumulando hasta 343 horas en el espacio.

Mientras se preparaba para una tercera salida, el Challenger sufrió un trágico accidente por el que acabó desintegrándose, dejando la cifra de siete astronautas fallecidos. En la investigación del suceso, Ride tuvo un papel fundamental como parte de la comisión presidencial. En 1987, Sally abandonaba la NASA, pero continuaba engrandeciendo su figura como profesora de física en la la Universidad de California y directora del Instituto Espacial de California. La exastronauta fallecería prematuramente a los 61 años en 2012, debido a un cáncer de páncreas.

En su biografía, Sally Ride contó con la escritura de libros como To Space and Back (1989), Exploring Our Solar System (2003) o Mission: Save the Planet: Things You Can Do to Help Fight Global Warming (2009). Una serie de obras a los que Ellie habría podido acceder en la zona de cuarentena, creando la imagen que tiene de ella.

A señalar también que, aunque Ride contrajo matrimonio con el astronauta Steven Hawley y se divorció de él en 1986, la estadounidense era realmente lesbiana y mantuvo una relación de más de tres décadas con la escritora de ciencia Tam O'Shaughnessy. Una historia en la que encontramos paralelismos también con el personaje de Ellie, un personaje abiertamente lésbico en los videojuegos de Naughty Dog.

La serie de HBO Max ya nos mostraba a la pareja gay conformada por Frank y Bill en el tercer episodio, desatando el review bombing del sector homófobo, que provocaba que el equipo de la serie defendiera la apertura a la realidad y la adaptación fidedigna del videojuego.

"La gente pensará lo que quiera pensar, pero tendrá que acostumbrarse. Si no quieres ver la serie porque tiene tramas gays, porque hay un personaje trans, es cosa tuya, y te lo vas a perder", señalaba la propia Bella Ramsey, quien, además, confesaba durante la producción que es una persona de género fluido.

